الإمارات تواصل مسيرتها التنموية مستندة إلى منظومة من القِيَم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع، وتعزز تماسكه وترابطه وقدرته على مواجهة التحديات، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبترابط شعبها، وكفاءة مؤسساتها، تمضي دولتنا بخطى واثقة نحو تعزيز تطلعاتها لبناء نموذج تنموي، يُوجِّه جميع الموارد لرفع جودة الحياة في المجتمع، وتحقيق سعادته وتماسكه واستقراره.

هذا النهج الراسخ، أكده صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وأخوه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حيث يتصدر المواطن دائماً اهتمامات القيادة، باعتباره المحور الأهم للخطط التنموية، والمبادرات والمشاريع الوطنية في جميع ربوع الوطن، حاضراً ومستقبلاً.

لقاءات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، محورها دائماً شؤون الوطن والمواطنين، إلى جانب جهود الدولة ورؤيتها التنموية الطموحة لمواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها، وتحقيق تطلعات شعبها، ويحصد ثمارها شعب الإمارات، مبادرات وإنجازات وخططاً طموحة تستشرف المستقبل.