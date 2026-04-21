«ثنائية ميتشل/ هاردن» تقود كافالييرز للفوز الثاني على رابتورز

لوس أنجلوس(أ ف ب)

سجل دونوفان ميتشل وجيمس هاردن 58 نقطة معاً وقادا كليفلاند كافالييرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 115-105، والتقدم بنتيجة 2-0 في سلسلة مباريات الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وكان كليفلاند الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز الرابع قد سحق السبت منافسه 126-113، في المباراة الأولى من السلسلة التي يحسمها الفائز بأربع مباريات من سبع ممكنة، ليثبت مرة أخرى تفوقه على تورونتو الخامس.

وأحرز ميتشل 30 نقطة، منها أربع 4 رميات ثلاثية، بينما سجل هاردن 28 نقطة، وأضاف إليها 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

كما تألق زميلهما إيفان موبلي بتسجيله 25 نقطة بنسبة تسديدات ناجحة بلغت 11 من أصل 13.

وبات واضحاً لعشاق كليفلاند أن الشراكة الهجومية بين ميتشل، ابن الـ 29 عاماً والمخضرم هاردن (36) المنضم للفريق في فبراير، باتت فعالة في الوقت المناسب.

وأثنى ميتشل على زميله هاردن قائلاً: "هو يلعب بهذه الطريقة منذ فترة أطول مني، لكننا ما نقوم بذلك معاً منذ مدة طويلة أيضاً، ونسعى دائماً لإيجاد طرق للفوز".

وأضاف "سواء كان ذلك بالتمرير أو المتابعات أو إيقاف هجمات الفريق المنافس، عندما تملك لاعبين يسعيان لتحقيق الهدف نفسه، فهذا يساعد بالتأكيد".

في المقابل، كان سكوتي بارنز أفضل المسجلين في صفوف تورونتو برصيد 26 نقطة، بينما أضاف آر جيه باريت 22 نقطة.

وتقام المباراة الثالثة من السلسلة في تورونتو الخميس.