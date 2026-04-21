الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي كريكيت سبورتس هب» يطلق مبادرة مجتمعية جديدة

21 ابريل 2026 19:42


أبوظبي (وام)
أعلن «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» عن إطلاق مبادرة «Sports Hub Cares»، المجتمعية، لتمكين الأفراد من ممارسة الأنشطة الرياضية في مرافقه العالمية.
وأكد أن برنامج المبادرة يمتد 6 أسابيع حتى 31 مايو المقبل، ضمن استراتيجيته المجتمعية لعام 2026، لتحقيق أثر مستدام وملموس في مجتمع أبوظبي بفئاته المختلفة، على أن تشمل المراحل المقبلة تنظيم أيام كرنفال للناشئين، وإطلاق شراكات مع المدارس، وتعزيز التكامل مع أجندة الفعاليات السنوية.
وأوضح أن المرحلة الأولى التي تمتد حتى 29 أبريل الجاري تتيح للأفراد والعائلات الاستفادة من الاستخدام المجاني لمجموعة من المرافق الرياضية، وتتضمن جلسات سباحة وبادل وتنس وإسكواش مجانية خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى جلسات كريكيت مجانية للناشئين والكبار في يوم السبت من كل أسبوع بالتعاون مع أكاديمية زايد للكريكيت، وبإشراف مدرب معتمد من المجلس الدولي للكريكيت.
وكشف «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» عن استضافة حدث مجتمعي رياضي متعدد الألعاب ليوم واحد مخصص للأطفال من عمر 4 إلى 10 أعوام في استاد زايد للكريكيت، يوم 24 أبريل يتضمن أنشطة كرة القدم والرجبي وكرة الشبكة، إلى جانب فعاليات أخرى يقدمها شركاء المجتمع في «أبوظبي كريكيت سبورتس هب».

أخبار ذات صلة
الإعلان عن تفاصيل الموسم الخامس من «دي بي ورلد» للكريكيت
«الإمارات بلو» يُتوج بلقب بطولة «دي 50» للكريكيت
الكريكيت
نادي أبوظبي للكريكيت
بطولة الكريكيت
آخر الأخبار
«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام
الرياضة
«جراحة الفخذ» تنهي موسم أودوي مع نوتنجهام
اليوم 20:30
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
الرياضة
مدافع برشلونة الأسبق مدرباً لمنتخب المكسيك
اليوم 20:24
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
الرياضة
مدرب سان جيرمان يحذر جماهير الفريق من تناول الفشار خلال مواجهة نانت
اليوم 20:15
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع رئيس فنلندا
الأخبار العالمية
السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لأمن دول الخليج
اليوم 20:00
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
الرياضة
استقرار حالة دجابي لاعب فريق ميتيلاند بعد تعرضه للطعن
اليوم 19:48
