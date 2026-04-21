«أبوظبي كريكيت سبورتس هب» يطلق مبادرة مجتمعية جديدة



أبوظبي (وام)

أعلن «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» عن إطلاق مبادرة «Sports Hub Cares»، المجتمعية، لتمكين الأفراد من ممارسة الأنشطة الرياضية في مرافقه العالمية.

وأكد أن برنامج المبادرة يمتد 6 أسابيع حتى 31 مايو المقبل، ضمن استراتيجيته المجتمعية لعام 2026، لتحقيق أثر مستدام وملموس في مجتمع أبوظبي بفئاته المختلفة، على أن تشمل المراحل المقبلة تنظيم أيام كرنفال للناشئين، وإطلاق شراكات مع المدارس، وتعزيز التكامل مع أجندة الفعاليات السنوية.

وأوضح أن المرحلة الأولى التي تمتد حتى 29 أبريل الجاري تتيح للأفراد والعائلات الاستفادة من الاستخدام المجاني لمجموعة من المرافق الرياضية، وتتضمن جلسات سباحة وبادل وتنس وإسكواش مجانية خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى جلسات كريكيت مجانية للناشئين والكبار في يوم السبت من كل أسبوع بالتعاون مع أكاديمية زايد للكريكيت، وبإشراف مدرب معتمد من المجلس الدولي للكريكيت.

وكشف «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» عن استضافة حدث مجتمعي رياضي متعدد الألعاب ليوم واحد مخصص للأطفال من عمر 4 إلى 10 أعوام في استاد زايد للكريكيت، يوم 24 أبريل يتضمن أنشطة كرة القدم والرجبي وكرة الشبكة، إلى جانب فعاليات أخرى يقدمها شركاء المجتمع في «أبوظبي كريكيت سبورتس هب».