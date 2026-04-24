الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي

24 ابريل 2026 20:58

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي فيكتور لوكاشينكو المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
بيلاروسيا
مبعوث خاص
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©