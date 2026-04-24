منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي فيكتور لوكاشينكو المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.