جودة الحياة أولوية

تمضي إمارة أبوظبي في ترسيخ منظومة عمل حكومي متكاملة، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقوم على الكفاءة والابتكار، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، عبر تطوير الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

تأكيد سموه بأن تعزيز جودة الحياة على مختلف المستويات داخل إمارة أبوظبي الذي يُمثِّل أولوية أساسية ونهجاً متواصلاً، يُقدِّم دفعة جديدة لمسيرة التطوير ومواصلة تحديث منظومة العمل الحكومي، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

هذا النهج يؤكد أن تعزيز جودة الحياة على مختلف المستويات، يُشكِّل أساساً ونهجاً متواصلاً يعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع، وترسِّخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في كفاءة العمل الحكومي، واستدامة التنمية.