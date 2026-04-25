توقعات الطقس على الإمارات غدأ

أبوظبي
25 ابريل 2026 17:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط إلى مضطرب أحياناً شمالاً.
ويحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والمد الثاني 23:08، والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط إلى مضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:26 والمد الثاني عند الساعة 06:52، والجزر الأول عند الساعة 11:43 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                    36 25 75 30

دبي                         37 26 75 25

الشارقة                     37 26 75 25

عجمان                      36 25 75 25

أم القيوين                   37 25 75 30

رأس الخيمة                38 26 70 25

الفجيرة                      36 27 70 30

العـين                        40 27 65 20

ليوا                           39 27 75 20

الرويس                      35 24 75 30

السلع                         34 24 75 30

دلـمـا                          32 25 80 30

طنب الكبرى / الصغرى  34 25 80 40

أبو موسى                    34 24 80 40.

المصدر: وام
ليفربول يكسر عقدة كريستال بالاس ويقفز للمربع الذهبي
"الفارس الشهم 3" تنظم عرسا جماعيا  لـ300 عريس وعروس في غزة
شباب الأهلي يخطر «الآسيوي» رسمياً بالاستمرار في تصعيد أزمة نصف النهائي
انطلاق الدورة الـ41 لمعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
ماكرون ورئيس وزراء اليونان في مؤتمر صحفي
ماكرون: هدفنا إعادة فتح كاملة لمضيق هرمز
