1.9 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في الربع الأول بنمو 8%



دبي (الاتحاد)

سجل بنك المشرق صافي أرباح بعد الضريبة بواقع 1.927 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 1.792 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو 8% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 2.28 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.

وسجل البنك إيرادات بلغت 3.426 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 3.12 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 10%.

وبلغ إجمالي الأصول 344.305 مليارات درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 272.703 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو نسبته 26%، فيما ارتفعت القروض للعملاء إلى 167.697 مليار درهم بنمو 33%، ووصلت ودائع العملاء إلى 210.171 مليار درهم بزيادة 23% على أساس سنوي.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي 4% إلى 2.038 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، في حين ارتفع الدخل من غير الفوائد 20% إلى 1.388 مليار درهم ليشكل 41% من إجمالي الإيرادات.

وسجل معدل كفاية رأس المال 15.8% بنهاية مارس 2026، فيما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 14.5%، وجميعها أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، إن الربع الأول من عام 2026 شهد تصاعداً في المشهد الجيوسياسي على مستوى المنطقة، إلا أنه في الوقت ذاته أبرز متانة الأسس الهيكلية لاقتصاد دولة الإمارات واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقوة أنظمتها المالية التي تواصل الاستقرار وتعزيز الثقة حتى في فترات عدم اليقين.

وأضاف أن السياسات المالية الحكيمة، إلى جانب قوة المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، عززت قدرة القطاع المصرفي على العمل من موقع قوة، مدعوماً بوفرة السيولة ورأس المال واستمرارية العمليات، بما يعزز دوره كمحرك موثوق للنشاط الاقتصادي عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن الربع الأول من عام 2026 اتسم ببيئة تشغيلية متغيرة وركز البنك على تعزيز الشفافية والوضوح وضمان استمرارية الأعمال للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح أن المشرق نجح رغم التحديات في تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بلغ 2.3 مليار درهم، فيما ساهم الدخل من غير الفوائد بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس تزايد قوة وتنوع نموذج الأعمال وارتكازه على نشاط العملاء.