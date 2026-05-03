فيصل خليل: قضية شباب الأهلي الآسيوية عادلة والتصعيد يحفظ الحقوق

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد فيصل خليل، نجم منتخبنا الوطني السابق، أن ما حدث مع نادي شباب الأهلي في القضية الأخيرة داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، أثار استياء الشارع الرياضي الإماراتي بشكل كبير، وهضم حقوق الفريق وتم منعه من التأهل للنهائي القاري للنخبة بخطأ تحكيمي فادح، وقال: «أرى أن هذا الأمر لا يجب أن يمرَّ مرور الكرام، وخيراً فعلت إدارة شباب الأهلي بالتصعيد القانوني واللجوء للجان القضائية ومن ثم التصعيد لاحقاً في محكمة كاس».

وشدّد على ضرورة التمسك بالحق القانوني حتى آخر درجات التقاضي في هذه القضية بالتصعيد لـ «كاس»، ليس فقط من أجل كسب القضية، بل لترسيخ مبدأ واضح بأن أندية الإمارات لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها، وأوضح أن ما حدث، أعاد للأذهان الأخطاء التحكيمية التي تأثر بها المنتخب الوطني في مشوار المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة للمونديال بالدوحة أيضاً.

وعن قيمة دورينا ورأيه في المستوى الفني لمشاركات أنديتنا في بطولات آسيا، قال: «العين تُوِّج بنسخة 2024 ولو تحققت العدالة لصعد شباب الأهلي لنهائي النسخة التي اختتمت مؤخراً، ولكانت حظوظه واردة بالتتويج، لكن بشكل عام أتوقّع أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة فعّالة من أنديتنا، وأتوقع أن نرى فريقاً إماراتياً في النهائي، وأرشِّح العين أو شباب الأهلي لأنهما الأكثر جاهزية لذلك».

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي قد رفضت احتجاج نادي شباب الأهلي ضد الهدف الُملغَى أمام ماتشيدا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو القرار الذي اتفقت آراء محلّلي التحكيم على أنه خالف قانون كرة القدم وهو خطأ كان يستوجب إعادة المباراة، وقال خليل: «المشهد الحالي يكشف عن حاجة ملحّة لإعادة ترتيب الأوراق على مستوى العلاقة مع الاتحاد الآسيوي، وهو أمر بات ملحّاً للغاية ويجب التفكير فيه»، مضيفاً: «هناك شعور متزايد بوجود كيل بمكيالين في بعض القرارات، وهذا أمر لا يتماشى مع مكانة أندية الإمارات وقيمتها الكبيرة في إنجاح مسابقات الاتحاد الآسيوي تسويقياً وفنياً وجماهيرياً، ونحن لا نطلب امتيازات، بل نتمسك بضرورة وجود عدالة بين جميع الفرق في كل المشاركات».

وشدّد على أن أندية الإمارات كانت ولا تزال أحد الأعمدة الرئيسية في نجاح بطولات القارة، سواء من حيث التنظيم أو الحضور الجماهيري أو القيمة الفنية، قائلاً: «من غير المنطقي أن تساهم أنديتنا بهذا الثقل في رفع مستوى البطولات، ثم لا تجد المعاملة التي تليق بها. هذا التناقض يجب أن يتوقف».

وأشاد خليل بالتعامل الاحترافي لإدارة شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي مع الأزمة، معتبراً أن ما قامت به الإدارة يعكس وعياً كبيراً بأهمية إدارة الملفات القانونية بحكمة، قائلاً: «شباب الأهلي تعامل مع الموقف بعقلانية واحترافية عالية، والتصعيد القانوني جاء مدروساً، وهذا هو الطريق الصحيح. القضية ليست انفعالاً لحظياً، بل مسار قانوني يجب أن يُستكمل حتى النهاية، خصوصاً أن البعض ظنّ بأن النادي لن يستمر في القضية بعد تعنت لجنة الانضباط الآسيوية التي رفضت منح الفريق القانوني حيثيات قرارها، حتى لا تساهم في تسريع الإجراءات التصعيدية، وبالتالي تعطيل اللجوء للاستئناف ثم الكاس».

وأكد فيصل خليل أن تمسُّك النادي بحقه يمثّل رسالة قوية، تستحق الإشادة، كما أنها توجَّه أيضاً لبقية الأندية، مضيفاً: «عندما يتمسك نادٍ بحقه بهذا الشكل، فهو لا يدافع عن نفسه فقط، بل يدافع عن منظومة كاملة. الرسالة واضحة، بأن أندية الإمارات لن تقبل أن تكون طرفاً ضعيفاً أو صامتاً في مثل هذه القضايا».