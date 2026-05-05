الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اصطدام طائرة صغيرة بمبنى في البرازيل يوقع قتلى

رجال الإطفاء بمنطقة حطام طائرة صغيرة تحطمت في مبنى بمدينة بولاية ميناس جيرايس بالبرازيل
5 مايو 2026 10:44

اصطدمت طائرة صغيرة بمبنى في جنوب شرق البرازيل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطرة، بحسب ما أعلنت السلطات.
ووقع الحادث في مدينة بيلو هوريزنتي، وقضى فيه الطيار ومساعده، ونقل الركاب الثلاثة إلى المستشفى حيث توفي أحدهم ليلاً، بحسب خدمات الإسعاف.
وكل القتلى والمصابين هم ممن كانوا على متن الطائرة، ولم يصب أحد في المبنى بحسب خدمات الطوارئ التي قالت أيضا إن المبنى لم يُصب بتصدعات خطرة.
وأظهرت لقطات بثّتها قناة "تي في غلوبو" المحلية الطائرة وهي تنعطف لتجنب مبان عالية، ثم ترتطم بمبنى من ثلاث طبقات قبل أن تسقط في موقف سيارات.
وتُظهر صور نشرتها خدمات الطوارئ عناصرها وهم يساعدون السكان على إخلاء المبنى.

أخبار ذات صلة
شاكيرا تحيي أضخم حفلة لها على شاطئ كوباكابانا
مجلس الشيوخ في البرازيل يرفض مرشح الرئيس للمحكمة العليا للمرة الأولى منذ 130 عاماً
المصدر: وكالات
طائرة
البرازيل
آخر الأخبار
إيفيتش: التركيز على الهدف سلاحنا لعبور الشارقة
الرياضة
إيفيتش: التركيز على الهدف سلاحنا لعبور الشارقة
اليوم 11:15
أرشيفية
علوم الدار
"زايد للإسكان" يصدر 759 موافقة سكنية خلال 2026 بقيمة 616 مليون درهم
اليوم 11:13
بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات
الأخبار العالمية
بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات
اليوم 11:10
رئيس الوزراء البريطاني يندد بالهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات
علوم الدار
رئيس الوزراء البريطاني يندد بالهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات
اليوم 11:02
أنور قرقاش
علوم الدار
أنور قرقاش: نُقدِّر ونُثمِّن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©