كومباني يراهن على الهدوء أمام سان جيرمان: نتهيأ لـ «لحظة ‌لا تُنسى»



ميونيخ (رويترز)

قال فينست كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، إن فريقه ⁠تفصله خطوة واحدة فقط عن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا ​لكرة القدم، مؤكداً أن اللاعبين والجماهير على حد سواء ​يتهيأون لـ«لحظة ‌لا تُنسى» في مباراة إياب الدور ⁠قبل ​النهائي، المقررة غداً الأربعاء أمام باريس سان جيرمان.

وكان الفريق الفرنسي، المتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، قد حقق فوزاً مثيراً بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب، بعدما تمكن ‌بايرن من العودة في النتيجة وتعويض تأخره 5-2 خلال ‌الشوط الثاني.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي إن شعوراً عاماً يسود بين لاعبيه وجماهير النادي الألماني بأن الفريق بات مستعداً لحجز ​بطاقة العبور إلى نهائي البطولة، وأضاف: «هناك إحساس بأننا سنخطو الخطوة التالية معاً. قليلون آمنوا في بداية الموسم بأننا سنحصل على فرصة لخوض مباراة حاسمة على أرضنا من أجل بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «عشنا لحظات رائعة، والجماهير تؤمن ‌بقدرتنا على النجاح، ونريد معا ​أن نجعل هذه اللحظة لا تنسى». وكان العملاق البافاري، في الموسم الثاني لكومباني على رأس الجهاز الفني، قد حسم لقب الدوري الألماني، ويأمل في تحقيق الثنائية المحلية عندما ​يواجه شتوتجارت في ‌نهائي ⁠كأس ألمانيا في ‌23 مايو.

ورغم أهمية المواجهة ‌الأوروبية، أكد المدرب البلجيكي أنه لا يشعر بأي ضغط إضافي. وقال عندما سُئل عن شعوره قبل ⁠المباراة «هدوء تام… هدوء داخلي. ليس فقط قبل هذه المباراة، بل ​أحاول دائما ألا أدع أجواء المباراة تؤثر علي مبكراً».

وأضاف: «ألتزم بالروتين بهدوء، وأبحث عن الكلمات المناسبة ليوم الغد، وعن العبارة الأخيرة التي قد تُحدث ذلك الفارق البسيط بنسبة واحد في المئة». وختم كومباني بالقول «نريد الفوز بالمباراة. لدينا أفكار ​نعتقد أنها ستساعدنا على تحقيق ذلك. الأهم هو الفوز، ​وهذه هي الأولوية».