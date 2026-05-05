كومباني يراهن على الهدوء أمام سان جيرمان: نتهيأ لـ «لحظة ‌لا تُنسى»

ميونيخ (رويترز)
قال فينست كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، إن فريقه تفصله خطوة واحدة فقط عن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مؤكداً أن اللاعبين والجماهير على حد سواء يتهيأون لـ«لحظة لا تُنسى» في مباراة إياب الدور قبل النهائي، المقررة غداً الأربعاء أمام باريس سان جيرمان.
وكان الفريق الفرنسي، المتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، قد حقق فوزاً مثيراً بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب، بعدما تمكن بايرن من العودة في النتيجة وتعويض تأخره 5-2 خلال الشوط الثاني.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي إن شعوراً عاماً يسود بين لاعبيه وجماهير النادي الألماني بأن الفريق بات مستعداً لحجز بطاقة العبور إلى نهائي البطولة، وأضاف: «هناك إحساس بأننا سنخطو الخطوة التالية معاً. قليلون آمنوا في بداية الموسم بأننا سنحصل على فرصة لخوض مباراة حاسمة على أرضنا من أجل بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا».
وتابع: «عشنا لحظات رائعة، والجماهير تؤمن بقدرتنا على النجاح، ونريد معا أن نجعل هذه اللحظة لا تنسى». وكان العملاق البافاري، في الموسم الثاني لكومباني على رأس الجهاز الفني، قد حسم لقب الدوري الألماني، ويأمل في تحقيق الثنائية المحلية عندما يواجه شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا في 23 مايو.
ورغم أهمية المواجهة الأوروبية، أكد المدرب البلجيكي أنه لا يشعر بأي ضغط إضافي. وقال عندما سُئل عن شعوره قبل المباراة «هدوء تام… هدوء داخلي. ليس فقط قبل هذه المباراة، بل أحاول دائما ألا أدع أجواء المباراة تؤثر علي مبكراً».
وأضاف: «ألتزم بالروتين بهدوء، وأبحث عن الكلمات المناسبة ليوم الغد، وعن العبارة الأخيرة التي قد تُحدث ذلك الفارق البسيط بنسبة واحد في المئة». وختم كومباني بالقول «نريد الفوز بالمباراة. لدينا أفكار نعتقد أنها ستساعدنا على تحقيق ذلك. الأهم هو الفوز، وهذه هي الأولوية».