مستشفى أن أم سي رويال الشارقة يدشّن مختبر قسطرة القلب المتطور بتقنيات تصوير من الجيل الجديد

يعلن مستشفى أن أم سي رويال الشارقة بكل فخر عن إطلاق مختبر القسطرة الجديد والمتطور، في خطوة تعزز التزامه الراسخ بتقديم أعلى مستويات التميز في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية والتداخلات العصبية.

وبإرث يمتد لأكثر من 42 عامًا في تقديم رعاية صحية موثوقة، شهد مختبر القسطرة في المستشفى، والذي عُرف سابقًا بقدرته على التعامل مع الحالات المعقدة في أمراض القلب والأعصاب والأوعية الدموية، نقلة نوعية من خلال تزويده بنظام Philips Azurion 7 C20 المتطور.

تم تصميم هذه المنصة من الجيل الجديد لتعزيز الدقة والكفاءة وسلامة المرضى، حيث توفر:

• تقنيات تصوير متقدمة وفورية في الوقت الحقيقي لضمان دقة عالية في التشخيص والتداخل العلاجي.

• إمكانيات إجراء تدخلات طفيفة التوغل مع تحسين النتائج السريرية.

• تقليل زمن الإجراءات وتحسين كفاءة سير العمل داخل المختبر.

• إدارة محسّنة لمستويات الإشعاع لكل من المرضى والفرق الطبية.

• تكامل سلس بين أنظمة التصوير وأدوات التدخل للحالات المعقدة.

وبعد فترة تطوير وتركيب مخططة استمرت شهرين، تم تشغيل النظام بنجاح وإخضاعه لاختبارات دقيقة، وهو الآن يعمل بكامل طاقته.

يدعم مختبر القسطرة المُحدّث مجموعة شاملة من التخصصات، بما في ذلك طب القلب التداخلي، وطب قلب الأطفال، وجراحة القلب، والتداخلات العصبية، وإجراءات الأوعية الدموية، وذلك من خلال نهج تعاوني متعدد التخصصات.

وقال الدكتور عادل العرياني، استشاري أمراض القلب التداخلية: "يسهم النظام الجديد بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على إجراء التدخلات التاجية المعقدة بدقة وكفاءة أعلى، مما ينعكس في نهاية المطاف على إجراءات أكثر أمانًا ونتائج أفضل لمرضانا".

وأضاف الدكتور راشد شهبازي، استشاري جراحة الأوعية الدموية: "يتيح لنا هذا التحديث توسيع نطاق قدراتنا في الإجراءات الوعائية طفيفة التوغل. كما أن تحسين جودة التصوير وتكامل سير العمل يدعمان إجراء تدخلات أسرع وأكثر دقة، بما يعود بالنفع على المرضى والفرق الطبية على حد سواء".

من جانبه، قال الدكتور فيفيك كاران، استشاري طب الأعصاب التداخلي: "يلعب التصوير المتقدم دورًا محوريًا في التداخلات العصبية، حيث تُعد الدقة عنصرًا أساسيًا. وتسهم هذه المنصة الجديدة في تعزيز قدرتنا على التعامل مع الحالات العصبية المعقدة بثقة أكبر وتحقيق نتائج أفضل للمرضى".

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في تعزيز مكانة مستشفى أن أم سي رويال الشارقة كمركز إقليمي رائد لتقديم رعاية صحية شاملة مدعومة بأحدث التقنيات.

