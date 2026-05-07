«أرادَ» العقارية تستحوذ على 80% من «مستشفى ريم»



الشارقة (الاتحاد)

استحوذت مجموعة أرادَ العقارية على حصة الأغلبية بنسبة 80% من أعمال مستشفى ريم ومقره جزيرة الريم في أبوظبي، وذلك من خلال تحالف ضم شركة إنفستكورب والشركات التابعة لها ومساهمين آخرين، متعهدة بضخ استثمارات ضخمة بقيمة ملياري درهم لدعم خطط التوسع الشاملة للمستشفى في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتدشن هذه الصفقة دخول مجموعة أرادَ رسمياً إلى قطاع الرعاية الصحية، مما يسرع من مساعيها الرامية إلى بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تعد من الأكثر شمولاً على مستوى المنطقة.

وتنطلق بموجب هذا التمويل والاستحواذ مرحلة جديدة وطموحة من النمو لمستشفى ريم، ترتكز على مضاعفة طاقته الاستيعابية الحالية لتبلغ 200 سرير، واستحداث تخصصات طبية جديدة تغطي صحة المرأة وطب الأطفال لخدمة شريحة مجتمعية أوسع.

وتمتد خطط التوسع لتشمل التخطيط لإنشاء ثلاثة مستشفيات إضافية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، فضلاً عن إطلاق شبكة واسعة من عيادات ريم الموزعة في أنحاء الدولة وضمن المجتمعات المتكاملة التابعة لمجموعة أرادَ، لضمان تقديم خدمات طبية عالمية المستوى للسكان مباشرة.

ولضمان استدامة الرؤية السريرية والقيادية التي حققت للمستشفى نموه الاستثنائي، نصت الصفقة على احتفاظ المؤسسين الأصليين بمواقعهم في قيادة أعمال المستشفى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، أن هذه الخطوة تترجم رؤية المجموعة في تطوير مجتمعات نموذجية تتيح للسكان عيش حياة أكثر صحة وسعادة، مبيناً أن الشراكة ستضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى داخل مجتمعات أرادَ وفي كافة أنحاء الإمارات وخارجها.

وأضاف الخشيبي أن هذه الصفقة تشكل رافداً استراتيجياً قوياً لنمو المجموعة ومصدراً جديداً للإيرادات، كما تعزز من الرؤية الشاملة لمفهوم الحياة الصحية التي باتت تغطي الرعاية الوقائية، واللياقة البدنية، ونمط الحياة الصحي، والطب العام، والعلاجات التخصصية، والصحة على المدى الطويل.

وأوضح زيد السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم، أن النقاشات مع مجموعة أرادَ أظهرت منذ بدايتها انسجاماً واضحاً في الرؤى والقيم والالتزام الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في التنفيذ، مشيراً إلى أن المنصة المجتمعية الاستثنائية والإمكانات الطموحة التي تملكها أرادَ توفر لمستشفى ريم كافة المقومات الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو، معرباً عن تطلعه للفرص الواعدة التي ستحملها هذه الشراكة للكوادر الطبية والمجتمع بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ريم الذي تأسس عام 2020 في جزيرة الريم بأبوظبي، يُعد أول مستشفى متعدد التخصصات يُعنى بإعادة التأهيل لمرحلة ما بعد الحالات الحرجة في الدولة، حيث تم تطويره خصيصاً لتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة في مختلف مراحل التعافي، ونجح خلال خمس سنوات فقط في ترسيخ مكانته كواحد من أكثر المنشآت الطبية تطوراً في المنطقة.

