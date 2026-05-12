قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل اللواء الركن علي سيف الكعبي، قائد حرس الرئاسة، محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، ووفد الاتحاد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وبما يدعم القطاع الرياضي ولعبة كرة القدم في الدولة، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والهيئات الرياضية، تجسيداً لتوجهات الدولة في تطوير القطاع الرياضي، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة الحركة الرياضية، إلى جانب مناقشة تنظيم البطولات وأهميتها للمجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية.