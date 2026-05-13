"ميريد" تطلق أول معرض مبيعات عائم لمشروع "ريفييرا ريزيدينسيز" في جزيرة الريم

احتفلت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، بإطلاق معرض مبيعات عائم مميز على مياه جزيرة الريم.

تم إنشاء المعرض كوابة حصرية لمشروع ريفييرا ريزيدنسيز الرائد لشركة ميريد على الواجهة البحرية في أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح ممثلون عن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب كبار المسؤولين في ميريد وشركاء المشروع، مما يعكس الدعم القوي للمشروع من قطاع العقارات.

من موقعه المميز على المياه بجوار موقع المشروع، يقدّم المعرض لمحة أولية عن مشروع ريفييرا ريزيدنسيز الذي يمتد على قطعتي أرض متميزتين بمساحة إجمالية تزيد عن 23.400 متر مربع في جزيرة الريم.

تم تصميم المعرض العائم تكريماً لريفييرا البحر الأبيض المتوسط، حيث استوحى تصميمه الداخلي من الموروث المعماري الإماراتي وفن العمارة في منطقة البحر المتوسط. كما تمّ بناء المعرض خصيصاً ليعكس هوية ريفييرا ريزيدنسيز باعتباره مشروعاً لا يُمثل فيه البحر مجرد خلفية، بل عنصراً مميزاً في هندسته المعمارية، الطابع وأسلوب الحياة.

من تصميم شركة هيرتسوغ ودي ميرون المعمارية (Herzog & de Meuron) الحائزة على جائزة بريتزكر، يأتي إبداع المناظر الطبيعية من قِبل "أم دي بي" (MDP)، الشركة المتخصصة في هندسة المناظر الطبيعية والتخطيط العمراني والتي تتخذ من باريس مقراً لها، والقيادة الفنية من قِبل شركة دار الهندسة، والأعمال التمكينية من قِبل ش"إن إسسي سي إنترناشيونال".



سيضم المشروع أكثر من 400 شقة و 11 فيلا، من بينها فلل سماوية، وفلل مطلة على الخليج، وشقة بنتهاوس، إلى جانب حدائق مُنسقة وممشى على الواجهة البحرية يضم مقاهي ومتاجر راقية ومطاعم شهيرة.

وبمناسبة افتتاح المعرض، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "تدخل أبوظبي مرحلة حاسمة في نموها كوجهة عالمية للعقارات. في الربع الأول من عام 2026 وحده، شهدت العاصمة ارتفاعاً بنسبة 160% في قيمة التصرفات العقارية، مما يعكس تزايد الإقبال على المشاريع الفاخرة.

نؤمن في ميريد بأهمية عرض المشروع بطريقة تراعي مستوى تصميمه. لهذا، يأتي المعرض العائم كتعبير مباشر عن هوية ريفيرا ريزيدنسيز، وبصورة تتيح للعملاء التفاعل مع الرؤية بأصدق صورها."



تواصل الجاذبية العالمية لإمارة أبوظبي في التسارع، مما يؤكدّه التعداد السكاني المزدهر والمتنامي، والبيئة التنظيمية التي تعزز الشفافية وثقة المستثمرين.

خلال الربع الأول من عام 2026، قد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بالعاصمة نحو 8 مليارات درهم إماراتي ، وهو ما يعادل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل على مدار عام 2025 بأكمله، حيث ساهم مستثمرون من 99 جنسية مختلفة في تحقيق هذا الأداء المتميز خلال الربع نفسه.

تُعد جزيرة الريم إحدى أكثر الوجهات الراقية جاذبية في أبوظبي، كما تُصنّف ضمن أكثر المناطق العقارية نشاطاً وحيوية في العاصمة. تتميز الجزيرة بموقعها القريب من مركز سوق أبوظبي العالمي المالي، المدارس الدولية المرموقة، حديقة الريم المركزية (ريم سنترال بارك)، وغاليريا مول والمنطقة الثقافية في السعديات. كما توفر جزيرة الريم إطلالات خلابة على الواجهة المائية، ومرافق عصرية للارتقاء بنمط الحياة العصري، وبنية تحتية حديثة تدعم رؤية المدينة الراميةإلى بناء مجتمعات مستدامة وعالية الجودة.

يتزامن هذا الإطلاق مع إحراز تقدم إنشائي ملحوظ في مشروع ريفييرا ريزيدنسيز، حيث أعلنت شركة ميريد مؤخراً عن إنجاز أكثر من 60% من الأعمال التمكينية للمشروع، والتي شملت الجدران التوجيهية، وأعمال التدعيم، والأوتاد المتلاصقة، وتحسين التربة، فضلاً عن أعمال الأساسات العميقة.

يؤكد هذا التقدم على مرونة سوق العقارات السكنيةالراقية في أبوظبي، وعلى قوة قطاع تسليم المشاريع العقارية على المخطط في الإمارة.

