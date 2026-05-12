انطلاقة قوية للإمارات بمنافسات البلياردو في الألعاب الخليجية

12 مايو 2026 20:45


الدوحة (وام)
استهل محمود شريف وخالد الزرعوني لاعبا منتخب البلياردو مشاركتهما في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بتحقيق الفوز في منافسات الدور الأول لمسابقة 10 كرات فردي التي أقيمت اليوم.
وفاز محمود شريف على البحريني حيدر علي بنتيجة 7-2، فيما تغلب خالد الزرعوني على القطري بشار عبدالله بنتيجة 7-6، ليمنحا منتخب الإمارات انطلاقة قوية في بداية البطولة.
ويشارك اتحاد ألعاب البلياردو والسنوكر في الدورة بـ5 لاعبين، بواقع لاعبين اثنين في منتخب البلياردو، و3 لاعبين في منتخب السنوكر، هم محمد شهاب، وخالد الكمالي، وعبد الرحمن الشامسي على أن تتوجه بعثة السنوكر غداً إلى الدوحة للمشاركة في المنافسات.
ويخوض لاعبو الإمارات منافسات الفرق والفردي، حيث يشارك منتخب السنوكر في مسابقات الفرق والفردي و6 كرات، فيما ينافس منتخب البلياردو في مسابقات 9 كرات فردي، و10 كرات فردي، و10 كرات زوجي.

