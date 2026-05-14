العراق.. حكومة علي الزيدي تحصل على ثقة البرلمان

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أمام البرلمان
14 مايو 2026 21:48

حصلت الحكومة الجديدة في العراق، برئاسة علي الزيدي، على ثقة البرلمان، اليوم الخميس، رغم أنه قدم تشكيلة غير مكتملة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري".
في العراق، تحظى الحكومة بثقة البرلمان عندما يوافق على نصف عدد وزرائها زائدا واحدا. ومن المنتظر أن تضم حكومة الزيدي 23 وزيرا، لكن تشكيلتها لا تزال غير مكتملة في ظل تواصل المفاوضات بين الأحزاب السياسية الرئيسية بشأن العديد من الحقائب.
واحتفظ وزير الخارجية فؤاد حسين بالمنصب الذي كان يتولاه في الحكومة السابقة برئاسة محمد شيّاع السوداني، بينما عيّن باسم العبادي وزيرا للنفط.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن البرلمان وافق على 14 وزيرا طرحت أسماؤهم للتصويت. وبقيت تسع وزارات من دون وزراء، أبرزها الداخلية والدفاع.
وقدم الزيدي برنامجه الحكومي خلال جلسة البرلمان.

المصدر: آ ف ب
