صلاح يشعل ليفربول.. تمرُّد داخل غرفة الملابس ورسائل نارية ضد سلوت



معتز الشامي (أبوظبي)

فجّر النجم المصري محمد صلاح عاصفة جديدة داخل ليفربول، بعدما وجّه انتقادات حادة ومبطّنة لما يحدث داخل النادي الإنجليزي، في تصريحات ورسائل فهمها الجميع باعتبارها هجوماً مباشراً على المدرب الهولندي أرني سلوت، في تطوّر يكشف حجم التوتر الذي يضرب غرفة ملابس «أنفيلد» مع اقتراب نهاية موسم كارثي للفريق.

ولم يذكر صلاح اسم سلوت صراحة، لكنه لم يترك مساحة كبيرة للتأويل عندما كتب عبر حساباته الرسمية أنه يريد رؤية ليفربول يعود إلى «فريق الروك الهجومي» الذي تخشاه كل الفرق، مشدّداً على أن هذه الهوية «يجب ألا تكون قابلة للتفاوض»، في رسالة فسّرها كثيرون باعتبارها اتهاماً واضحاً للمدرب الحالي بأنه جرّد الفريق من شخصيته المعروفة.

الأمر لم يتوقف عند تصريحات النجم المصري، بل امتدّ إلى تفاعل عدد من لاعبي ليفربول مع منشوره، حيث أبدى 9 من زملائه دعمهم للرسالة، بينهم خمسة لاعبين شاركوا في الهزيمة المؤلمة أمام أستون فيلا، ما فتح الباب أمام الحديث عن حالة انقسام أو حتى تمرُّد صامت داخل غرفة الملابس.

وتزايدت الشكوك أكثر بعدما نشر صلاح صورة تجمعه مع دومينيك سوبوسلاي وميلوش كيركيز، إلى جانب فلوريان فيرتز، بعد ساعات من التفاعل الكبير مع رسالته، وهو ما اعتبره البعض رسالة جديدة تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد لقاء عابر.

ولم تكن العلاقة بين صلاح وسلوت مستقرّة منذ أشهر، وبدأت الجماهير تتساءل عن مستقبل المدرب منذ نوفمبر، لكن الأزمة تصاعدت على وجه أوضح عندما ألمح صلاح سابقاً إلى أنه «أُلقي تحت الحافلة»، في تعبير يعكس شعوره بأنه لم يتلقَ الدعم المطلوب داخل النادي.

كما أن قرار صلاح بفسخ عقده في مارس الماضي، رغم تبقِّي فترة في عقده، كشف عُمق الأزمة، خاصة مع حديثه لاحقاً عن مخاوفه بشأن الثقافة السائدة داخل النادي.

وفي المقابل، لا يزال سلوت متمسكاً بالبقاء، مؤكداً ثقته في قدرته على إصلاح الأوضاع، مع قناعته بأن المشكلة تكمن في الحاجة لعناصر أسرع وتجنّب الإصابات. لكن التساؤل الأكبر الآن: إذا كان المدرب لا يزال يسيطر على المشهد، فكيف يخرج لاعب بحجم صلاح بهذه الرسائل العلنية ويحصل على دعم من زملائه؟

وتبدو الأزمة أعمق من مجرد خلاف فني، حيث يعيش ليفربول مرحلة انتقالية مرتبكة، لاعب أسطوري يغادر غاضباً، مدرب يتعرض للتشكيك، وإدارة تبدو هي الأخرى على أعتاب تغييرات محتملة.

وقبل الجولة الحاسمة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يجد ليفربول نفسه أمام مشهد غير معتاد: نادٍ لطالما اشتهر بالتماسك والانضباط، لكنه الآن يبدو أقرب إلى غرفة ملابس مشتعلة.

بينما السؤال الذي يشغل جماهير «الريدز»: هل هذه مجرد لحظة غضب من محمد صلاح، أم بداية انهيار مشروع أرني سلوت بالكامل؟