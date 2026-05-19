راشد بن حمدان يستقبل أبطال «العميد» بعد موسم تاريخي بـ 25 بطولة



دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، فرق الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، احتفاءً بالموسم الاستثنائي الذي حقق خلاله «العميد» 25 بطولة محلية في الموسم الرياضي 2025-2026، في إنجاز يعكس المكانة الرائدة للنادي على الساحة الرياضية الإماراتية.

وشهد الاستقبال حضور معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس شرف نادي النصر الرياضي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، إلى جانب أعضاء مجلس الشرف الجدد، يتقدمهم الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، الذين أكدوا اعتزازهم بالانضمام إلى هذا الصرح الرياضي العريق، والتزامهم بدعم مسيرة النادي نحو المزيد من التميز الرياضي والمجتمعي.

كما حضر أعضاء مجلس إدارة النادي، ومجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وسط أجواء احتفالية عكست حجم الإنجازات التي حققها «العميد» خلال الموسم الحالي.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مثمناً جهودهم الكبيرة في رفع اسم النادي على منصات التتويج، وقال: «إن هذا الحصاد المشرف ليس وليد الصدفة، بل ثمرة التخطيط الاستراتيجي السليم والعمل بروح الفريق الواحد، والدعم المستدام لقطاع الألعاب الرياضية».

ودعا إلى مواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات التاريخية، بما يضمن استمرار نادي النصر في طليعة الأندية الرياضية بالدولة.

من جانبه، أكد معالي مطر محمد الطاير أن الرؤية الطموحة للشيخ راشد بن حمدان أسهمت في ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يقود مسيرة التطوير والتميّز في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن النجاحات المتواصلة تعكس عملاً استراتيجياً قائماً على التخطيط السليم والاستثمار في الكفاءات وبناء منظومة رياضية قادرة على المنافسة واستدامة الإنجازات.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف ستواصل توفير الدعم والتمكين لمجالس الإدارات وشركات النادي، بما يعزز استمرارية النجاحات، ويرسخ مكانة «العميد» قطباً ريادياً للرياضة الإماراتية.

بدوره، أعرب معالي مروان أحمد بن غليطة عن تقديره للاستقبال الكريم من رئيس النادي، مشيداً بالتكامل المثمر بين مجلس الشرف واللجنة التنفيذية ومجالس الإدارات، مؤكداً أن هذا التناغم الإداري والبيئة المحفزة شكّلا أساساً رئيسياً للنجاحات التي حققتها فرق النادي.

كما رفع عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أسمى آيات الشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مثمناً دعمه المتواصل لقطاع الألعاب الرياضية، ومشيداً بالدور الريادي لمجلس الشرف، والتعاون المثمر مع إدارة النادي، والذي أسهم في توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذه الإنجازات القياسية.