الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد المواي تاي يستعرض خطط التطوير واستحقاقات الموسم

عبدالله النيادي في لقطة جماعية مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المواي تاي (من المصدر)
21 مايو 2026 15:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ختام مميّز لبطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة
599 لاعباً ولاعبة يرسمون لوحة «الإمارات للمواي تاي»


عقد مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج اجتماعه الدوري برئاسة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، ورئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي. وتناول الاجتماع مراجعة سير الأعمال، وأجندة البطولات المحلية والدولية، وبرامج تطوير المنتخبات الوطنية، وخطط المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: ياسر سالم الساعدي، وطارق محمد المهيري، وعلي علي خوري، وفرح سالم، ومريم القبيسي، وخالد السويدي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المنجزات التي حققها الاتحاد في المرحلة الماضية، وناقش مستجدات أجندة مسابقات الموسم الحالي والبطولات المحلية المقبلة، فضلاً عن خطط إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية، وبرامج تطوير اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة رياضتَي المواي تاي والكيك بوكسينج في الدولة، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.
كما تناول الاجتماع تقارير اللجان الفنية والتنظيمية، وآليات تعزيز مشاركة الأندية والأكاديميات في البطولات المحلية، ومتابعة برامج تطوير الحكام والمدربين، ورفع كفاءة المنظومة الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة والارتقاء بمستوياتها محلياً ودولياً.
وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تنظيم البطولات والبرامج التي توفّر بيئة تنافسية مميزة للاعبين واللاعبات، وتُسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم الفنية والبدنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، مما يعكس المكانة المتنامية لرياضتَي المواي تاي والكيك بوكسينج في دولة الإمارات.
وأشاد عبدالله سعيد النيادي بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل واللجان المختلفة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على المكتسبات المحققة والمضي قُدُماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة.
وقال النيادي: «يواصل الاتحاد الإمارات تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية واضحة المعالم، تستهدف الارتقاء بمنظومة اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة البيئة المناسبة للاعبين والأندية والأكاديميات، بما يدعم مسيرة منتخباتنا الوطنية، ويُعزز حضور الإمارات في مختلف البطولات والاستحقاقات».
وأضاف: «نحرص على الاستمرار في تقديم الأنشطة والبرامج الفنية التي تُسهم في اكتشاف المواهب ورفع مستويات اللاعبين، إلى جانب تطوير منظومتَي الحكام والمدربين، سعياً نحو بناء قاعدة رياضية متينة ومستدامة لرياضتَي المواي تاي والكيك بوكسينج في الإمارات».

المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله النيادي
آخر الأخبار
«كهرباء دبي» ترسخ تفوقها المؤسسي محلياً ودولياً بـ 502 جائزة
اقتصاد
«كهرباء دبي» ترسخ تفوقها المؤسسي محلياً ودولياً بـ 502 جائزة
اليوم 18:12
انطلاق برنامج «الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
علوم الدار
انطلاق برنامج «الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
اليوم 18:02
ارتفاع درجات الحرارة غداً
علوم الدار
ارتفاع درجات الحرارة غداً
اليوم 17:56
في بطولات أوروبا بالقرن الـ21.. «البريميرليج» يؤكد تفوقه على «البوندسليجا»
الرياضة
في بطولات أوروبا بالقرن الـ21.. «البريميرليج» يؤكد تفوقه على «البوندسليجا»
اليوم 17:45
«متحف التاريخ الطبيعي».. أصالة وإبداع في عيد الأضحى
الترفيه
«متحف التاريخ الطبيعي».. أصالة وإبداع في عيد الأضحى
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©