اتحاد المواي تاي يستعرض خطط التطوير واستحقاقات الموسم

عقد مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج اجتماعه الدوري برئاسة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، ورئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي. وتناول الاجتماع مراجعة سير الأعمال، وأجندة البطولات المحلية والدولية، وبرامج تطوير المنتخبات الوطنية، وخطط المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: ياسر سالم الساعدي، وطارق محمد المهيري، وعلي علي خوري، وفرح سالم، ومريم القبيسي، وخالد السويدي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المنجزات التي حققها الاتحاد في المرحلة الماضية، وناقش مستجدات أجندة مسابقات الموسم الحالي والبطولات المحلية المقبلة، فضلاً عن خطط إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية، وبرامج تطوير اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة رياضتَي المواي تاي والكيك بوكسينج في الدولة، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.

كما تناول الاجتماع تقارير اللجان الفنية والتنظيمية، وآليات تعزيز مشاركة الأندية والأكاديميات في البطولات المحلية، ومتابعة برامج تطوير الحكام والمدربين، ورفع كفاءة المنظومة الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة والارتقاء بمستوياتها محلياً ودولياً.

وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تنظيم البطولات والبرامج التي توفّر بيئة تنافسية مميزة للاعبين واللاعبات، وتُسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم الفنية والبدنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، مما يعكس المكانة المتنامية لرياضتَي المواي تاي والكيك بوكسينج في دولة الإمارات.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل واللجان المختلفة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على المكتسبات المحققة والمضي قُدُماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة.

وقال النيادي: «يواصل الاتحاد الإمارات تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية واضحة المعالم، تستهدف الارتقاء بمنظومة اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة البيئة المناسبة للاعبين والأندية والأكاديميات، بما يدعم مسيرة منتخباتنا الوطنية، ويُعزز حضور الإمارات في مختلف البطولات والاستحقاقات».

وأضاف: «نحرص على الاستمرار في تقديم الأنشطة والبرامج الفنية التي تُسهم في اكتشاف المواهب ورفع مستويات اللاعبين، إلى جانب تطوير منظومتَي الحكام والمدربين، سعياً نحو بناء قاعدة رياضية متينة ومستدامة لرياضتَي المواي تاي والكيك بوكسينج في الإمارات».