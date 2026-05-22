الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
"الوطني الاتحادي" يبحث مع منسق التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون

22 مايو 2026 10:23

التقى الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، دانييل بوليتو منسق مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين لشؤون التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج في الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتجارة الدولية وأمن الطاقة والاستثمار.

وأكد الدكتور مروان المهيري، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ودعم الجهود الرامية إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي، ودورها المحوري في دعم حركة التجارة الدولية وربط الأسواق العالمية.

كما تناول اللقاء أهمية حماية الممرات التجارية وحرية الملاحة البحرية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، إلى جانب دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويخدم مصالح الشعوب والتنمية المستدامة.

من جانبه أشاد دانييل بوليتو عضو البرلمان الأوروبي، بالدور الاقتصادي والتجاري المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

المصدر: وام
