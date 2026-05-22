الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ألابا.. نقطة سطر جديد مع ريال مدريد

22 مايو 2026 21:33


مدريد (أ ف ب)
أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة رحيل مدافعه الدولي النمسوي دافيد ألابا (33 عاماً) في ختام موسمه الخامس مع النادي الملكي، وبانتهاء عقده في نهاية يونيو المقبل، سيغادر اللاعب السابق لبايرن ميونيخ الألماني العملاق الإسباني بعد ثلاثة مواسم عانى خلالها من إصابات متتالية.
وقال ريال مدريد في بيان إنه يعرب عن «امتنانه ومحبته الكبيرة للاعب كان جزءاً من فريق تألق خلال إحدى أكثر الفترات ازدهاراً في تاريخنا».
وانضم الدولي النمسوي (112 مباراة دولية) إلى ريال مدريد عام 2021 بعد أن توّج بكل الألقاب مع بايرن ميونيخ، وخاض بقميص «الميرينجي» 131 مباراة، أحرز خلالها 11 لقباً، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس الملك.
وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس إن «دافيد ألابا كسب قلوب جميع جماهير ريال مدريد بفضل تفانيه وعمله، وتلك الصورة الأيقونية في مسيرتنا نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا الرابع عشر (عام 2022)، والتي أصبحت جزءا من تاريخ نادينا».
وأضاف رجل الأعمال البالغ 79 عاماً، والمرشح حاليا لإعادة انتخابه: «ريال مدريد سيكون دائماً بيته».
وسيكون ألابا، البالغ 33 عاماً، حراً في التوقيع مع الفريق الذي يختاره، قبل خوض أول مشاركة له في كأس العالم مع منتخب النمسا الذي لا يزال يحمل شارة قيادته.

