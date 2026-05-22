لا يجوز لأي دولة أن تُرهن الممرات المائية الدولية التي تدعم الاقتصاد العالمي، ومحاولات النظام الإيراني فرض سيطرته على مضيق هرمز، وتهديده لأمن الملاحة البحرية، انتهاك سافر للقانون الدولي يرفضه العالم، بوضوح، عبر منابر وقرارات عدة، من بينها قرار المنظمة البحرية الدولية، الذي تقدمت به الإمارات، وحظي بدعم ورعاية من عدد كبير من الدول الأعضاء.

القرار الذي يدين الانتهاكات الإيرانية، يظهر القلق البالغ إزاء استخدام طهران الطائرات المسيَّرة والصواريخ والألغام البحرية في المضيق ومحيطه، ويؤكد أن العالم مطالب بموقف حاسم، واتخاذ خطوات منسّقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن، وصون الأمن البحري.

أمن الممرات البحرية، وحرية الملاحة الدولية، لا سيما في منطقة الخليج والبحر الأحمر، يمثلان مسؤولية دولية مشتركة.

ومضيق هرمز، يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، والعالم يعي جيداً أن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.