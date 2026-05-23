مَن سيحصد «السعفة الذهبية» في «كان السينمائي 2026»؟

في ظل غياب استوديوهات هوليوود إلى حدٍّ كبير، عاد مهرجان كان السينمائي هذا العام إلى سيرته الأولى المستقلة، إذ لا يوجد مرشّح واضح للفوز ​بالجائزة الأولى «السعفة الذهبية» من مجموعة قوية من المخرجين المستقلين قبل حفل الختام اليوم السبت.

وستقوم لجنة التحكيم المكونة من 9 أعضاء، برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، باختيار الفائز ⁠بأهم جائزة في المهرجان من بين 22 فيلماً لمخرجين من صنّاع ​السينما المخضرمين في «مهرجان كان»، ومنهم الإسباني بيدرو ألمودوبار، ، والروماني كريستيان ‌مونجيو.

وعادة ما يؤدي الفوز بجائزة في «مهرجان ​كان» إلى تحوّل في المسيرات الفنية، وتشكيل موسم الجوائز الذي يليه، وترسيخ مكانة مخرجين في عالم السينما. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، الفيلم الذي فاز بالمركز الثاني العام الماضي «قيمة عاطفية» من بطولة ريناته رينسفه، الذي فاز لاحقاً بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، بالإضافة إلى الفيلم الفائز عام ‌2024 «أنورا»، الذي اكتسح حفل توزيع جوائز الأوسكار بحصد الجائزة في 5 فئات.

وقد أثارت عدة أفلام ردود فعل قوية مبكرة من ​النقاد والجمهور، لكن السباق لا يزال مفتوحاً. ويتوقع بيتر برادشو، الناقد في صحيفة «ذا جارديان»، فوز فيلم «مينوتور» للمخرج الروسي أندريه زفياجينتسيف، الذي يتناول موضوع الفساد الأخلاقي، في حين تصدّر الفيلم الدرامي «على حين غرة» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، التوقعات على منصة ‌بوليماركت مساء أمس الجمعة، وتدور أحداث الفيلم ​في دار رعاية.

وفي جدول لجنة التحكيم الذي يجمع التقييمات والخاص بمجلة «سكرين ديلي» المتخصِّصة في صناعة السينما، حصلت أفلام «مينوتور»، و«أول أوف إيه سادن»، و«أرض الآباء» للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي، على أعلى 3 ​تقييمات.

وسيكون ضمن المتنافسين، مخرجان فقط ‌ممن ⁠فازوا بالجائزة ‌سابقاً هما: الروماني مونجيو، الذي يشارك هذا ‌العام بفيلم «خليج» بطولة رينسفه، والمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا.

وشارك مخرجان أميركيان في المسابقة ⁠التي يهيمن عليها المخرجون الأوروبيون، وهما: جيمس جراي، بفيلم «نمر من ورق» ​بطولة آدم درايفر، وآيرا ساكس بفيلم «الرجل الذي أحبه» بطولة رامي مالك.

وتشمل الجوائز الأخرى التي سيجري توزيعها مساء اليوم السبت، الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثّل وأفضل ممثّلة وأفضل سيناريو.

وانطلقت الدورة 79 للمهرجان رسمياً في ​12 مايو.