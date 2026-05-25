سينر يواصل ابتعاده عن ألكاراز في التصنيف العالمي للتنس

واصل الإيطالي يانيك سينر استغلال غياب غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز المُصاب، على أكمل وجه، محكماً أكثر فأكثر قبضته على صدارة التصنيف العالمي للتنس، تزامناً مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وسيخسر ألكاراز المزيد من النقاط على خلفية عدم مشاركته في بطولة رولان جاروس، حيث كان سيدافع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي، مانحاً الإيطالي فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الذي لامس الثلاثة آلاف نقطة في الترتيب الصادر اليوم الاثنين (14.750 مقابل 11.960)، علماً بأن الإسباني كان قد أعلن أيضاً انسحابه من بطولة ويمبلدون الإنجليزية.

ويعيش سينر أفضل أيامه بعد أن تُوّج أيضاً بدورة روما آخر دورات الماسترز للألف نقطة الغائبة عن خزانته.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف والصربي نوفاك ديوكوفيتش على مركزيهما الثالث والرابع توالياً، لكن بفارق كبير عن الثنائي المتصدر.

وبعد خروجهما من الدور الثاني لدورة هامبورج الألمانية الأسبوع الماضي، تقدم الأميركي بن شيلتون إلى المركز الخامس على حساب الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم، ليعادل أفضل تصنيف في مسيرته.

كما صعد الأسترالي أليكس دي مينور مركزين ليصبح سابعاً عالمياً، بعد بلوغه نصف نهائي هامبورج.

وحقق البيروفي إجناسيو بوسه قفزة كبيرة في التصنيف بعد تتويجه في هامبورج بأول ألقابه في دورات الـ«إيه تي بي»، إذ تقدم 26 مركزاً دفعة واحدة ليصل إلى المرتبة 31 عالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 22 عاماً.

بدوره، واصل الأميركي الشاب ليرنر تيين تقدمه، بعدما توّج في جنيف بأول ألقابه على الملاعب الترابية قبل انطلاق رولان جاروس، ليرتقي مركزين إلى المرتبة 18 عالمياً، وهو أيضاً أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 20 عاماً.

ولدى السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي.

ولم تشهد المراكز الـ20 الأولى سوى تغيير واحد هذا الأسبوع، إذ استعادت الدنماركية كلارا تاوسون المركز العشرين، رغم خروجها المبكر من الدور الأول لدورة ستراسبورج الأسبوع الماضي.

في المقابل، قفزت الأميركية إيما نافارو 14 مركزاً دفعة واحدة لتتقدم إلى المرتبة 25 عالمياً، بعدما أحرزت لقب الدورة الفرنسية، بينما حافظت وصيفتها الكندية فيكتوريا مبوكو، على المركز التاسع عالمياً.



ترتيب العشرة الأوائل عند الرجال:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 14750 نقطة

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 11960

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5705

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4460

5. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 4070 (+1)







ترتيب العشر الأوليات عند السيدات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9960 نقطة

2. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 8313

3. إيجا شفيونتيك (بولندا) 7273

4. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 6749

5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 6286