السويد.. حافلة ذاتية القيادة تصطدم بترام في يومها الأول

قالت هيئة النقل العام في السويد إن حافلة ذاتية القيادة ​من إنتاج شركة تركية تعرضت لحادث اصطدام من الخلف مع ترام في ⁠مدينة غوتنبرغ، اليوم الاثنين، بعد ساعة واحدة من ​بدء ‌تشغيلها لنقل الركاب.

وأوضح باتريك ⁠تشي ​المتحدث باسم شركة "فاستترافيك"، وهي شركة مملوكة لهيئة النقل العام في السويد "استخدمت الحافلة المكابح ‌فاصطدم بها الترام".

يثير هذا الحادث، الذي لم ‌يسفر عن أي إصابات بحسب تشي، تساؤلات حول دمج مركبات ​ذاتية القيادة في حركة المرور، في وقت بدأت فيه غوتنبرغ تجربة تمتد لعام كامل لتشغيل النقل العام ذاتي القيادة باستخدام ‌حافلة "إي أتاك" من ​إنتاج شركة "كارسان" التركية.

وأظهرت لقطات، بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ​السويدية، ‌الأضرار التي ⁠لحقت ‌بالحافلة، إلى جانب ‌لافتة على ظهر الحافلة تحذر "حافظ على مسافة! قد ⁠تكبح الحافلة الحركة بشكل مفاجئ".

وقال ​تشي إن ظروف الحادث لا تزال بحاجة إلى التحقيق، مضيفا أنه كان هناك "سائق أمان على متن الحافلة، جاهز للتدخل عند ​الحاجة".