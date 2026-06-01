«ليلة النزال من يو إف سي» تعود إلى أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع يو إف سي، منظَّمة فنون القتال المختلطة الرائدة عالمياً، عودة «ليلة النزال من يو إف سي» إلى العاصمة بسلسلة من المواجهات القوية، تُقام يوم السبت 25 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ويتصدّرها النزال الرئيسي المرتقب في فئة الوزن الخفيف الثقيل بين البطل السابق والمصنَّف الأول ماجوميد أنكالاييف وخليل راونتري جونيور المصنف خامساً.

وستُطرح تذاكر «ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد راونتري جونيور» يوم غد الأربعاء، الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات، عبر موقع Ticketmaster.ae، فيما أُتيح الشراء المبكر للتذاكر ابتداءً من اليوم «الثلاثاء» للمشجعين الذين سجّلوا اهتمامهم مسبقاً.

ويعود ماجوميد أنكالاييف (21 انتصاراً، هزيمتان، تعادل واحد، من محج قلعة، داجستان، روسيا) إلى الحلبة للمرة الأولى منذ خسارته لقب الوزن الخفيف الثقيل أمام أليكس بيريرا في «يو إف سي 320» في أكتوبر الماضي، في مواجهة أنهت سلسلة نزالاته دون هزيمة على مدى سبع سنوات.

وكان النجم البالغ من العمر 33 عاماً قد تُوِّج باللقب قبل ذلك بالفوز على بيريرا في يو إف سي 313، وذلك ضمن مسيرة حافلة شهدت انتصارات على أنتوني سميث وجوني ووكر وألكسندر راكيتش. ويتصدر أنكالاييف حالياً قائمة المتَحدين على اللقب، ويطمح إلى تحقيق فوز حاسم يمنحه فرصة جديدة للمنافسة على حزام البطولة.

في المقابل، يدخل خليل راونتري جونيور (15 انتصاراً، 7 هزائم، ونزال واحد انتهى دون نتيجة، من لاس فيجاس، نيفادا)، هذه المواجهة بوصفه المنافس الأقل ترشيحاً، ساعياً إلى إرباك حسابات أنكالاييف. وتصدَّر راونتري جونيور، البالغ من العمر 36 عاماً والمنافس السابق على اللقب، العناوين في يونيو الماضي بعد فوزه بإجماع قرار الحكام على بطل الوزن الخفيف الثقيل السابق جمال هيل في باكو، وذلك في نزاله الرئيسي الثاني على التوالي. وسيُعيده الفوز في أبوظبي مجدداً إلى واجهة المنافسة على اللقب.

وفي النزال المشترك الرئيسي ضمن فئة وزن الديك، يلتقي المصنّف الثاني عمر نورمحمدوف (20 انتصاراً، خسارة واحدة، من كيزيليورت، داغستان، روسيا)، مع المصنّف التاسع ديفيد مارتينيز (14 انتصاراً، خسارة واحدة، من مكسيكو سيتي، المكسيك)، في مواجهة قد تُعيد رسم ملامح المنافسة في هذا الوزن.

وكان نورمحمدوف قد استعاد نغمة الانتصارات بعدما تجاوز خسارته اللقب أمام ميراب دفاليشفيلي، محقّقاً فوزين متتاليين بإجماع قرار الحكام على كلٍّ من ماريو باوتيستا في أكتوبر 2025، وديفيسون فيجيريدو خلال «يو إف سي 324» في يناير الماضي، فيما سجّل مارتينيز ثلاثة انتصارات متتالية في يو إف سي، أظهر خلالها قدرته على الحسم السريع للنزالات، إلى جانب التفوق على منافسين أصحاب خبرة في مواجهات امتدت إلى ثلاث جولات.

وتتضمن بطاقة الحدث أيضاً مجموعةً من المواجهات القوية في أوزان مختلفة:

في وزن الثقيل، يلتقي جوخان سارتشام (12 انتصاراً، هزيمتان، من إسطنبول، تركيا) مع لوي سذرلاند (11 انتصاراً، 5 هزائم، من لندن، إنجلترا)، بعدما حقّق كل منهما انتصاره الأول في يو إف سي. في وزن الخفيف الثقيل، يخوض ماغوميد توتشالوف (6 انتصارات دون هزيمة، روسيا) أول نزالاته في «يو إف سي» أمام برندسون ريبيرو (17 انتصاراً، 10 هزائم، ونزال واحد انتهى دون نتيجة، من كوريتيبا، البرازيل).

في وزن الذبابة، يواجه ستيف إيرسيج، المصنَّف عاشراً (14 انتصاراً، 4 هزائم، من بيرث، أستراليا الغربية) رمضان تيميروف (19 انتصاراً، 3 هزائم، من قرشي، أوزبكستان). في وزن الثقيل، يلتقي ريزفان كونييف، المصنَّف ثامناً (14 انتصاراً، 3 هزائم، تعادل واحد، من محج قلعة، روسيا) مع تيريل فورتون، المصنَّف عاشراً (18 انتصاراً، 3 هزائم، من تيمبي، أريزونا).

في وزن الخفيف الثقيل، يخوض أوران ساتيبالدييف (10 انتصارات، هزيمة واحدة، من أوش، قرغيزستان) مواجهةً أمام المخضرم دستن جاكوبي (22 انتصاراً، 9 هزائم، تعادل واحد، من دنفر، كولورادو) في وزن الثقيل، يلتقي فالتر ووكر المصنَّف الثالث عشر (15 انتصاراً، هزيمة واحدة، من ريو دي جانيرو، البرازيل) مع توماس بيترسن (11 انتصاراً، 4 هزائم، من ويبستر، مينيسوتا)، وفي وزن الخفيف، يواجه إسماعيل بونفيم (20 انتصاراً، 6 هزائم، من برازيليا، البرازيل) أكسيل سولا (11 انتصاراً، هزيمة واحدة، تعادل واحد، من نيس، فرنسا).

أما في وزن الولتر، فيخوض إسلام دولاتوف (12 انتصاراً، هزيمة واحدة، من دوسلدورف، ألمانيا) نزالًا أمام ويلينجتون تورمان (18 انتصاراً، 8 هزائم، من دانبري، كونيتيكت).

