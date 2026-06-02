الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد سياسات الهجرة وإنشاء مراكز ترحيل خارجية

2 يونيو 2026 10:11

توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتشديد سياسة الهجرة في التكتل، بما يتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز خارجية يُرحَّل إليها المهاجرون غير النظاميين.

وينصّ التشريع الجديد على حزمة من الإجراءات الرامية إلى تسريع عمليات الترحيل، كما يسمح للدول الراغبة بإنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق على تصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة لاعتماده بشكل رسمي.

 

وبدأت بالفعل عدة دول أوروبية، من بينها الدنمارك والنمسا وألمانيا، دراسة مواقع محتملة لإقامة هذه المراكز، مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
