الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

النرويج: العثور على شحنة "محفوظة" في حطام سفينة ترجع للقرن الـ 18

النرويج: العثور على شحنة "محفوظة" في حطام سفينة ترجع للقرن الـ 18
2 يونيو 2026 21:34

أفادت المديرية النرويجية للتراث الثقافي بأن محتويات حطام سفينة ترجع إلى القرن الـ 18 تم العثور عليها في سكاجيراك بين النرويج والدنمارك هي "أفضل شحنة محفوظة من نوعها يتم العثور عليها في شمال أوروبا".

ووصف وزير البيئة النرويجي أندرياس بييلاند إريكسن الشحنة، التي عثر عليها غواص نرويجي على عمق 600 متر، بأنها "مثيرة ".

وتضم الشحنة بورسلين يعتقد أنه من الصين ونجف وكؤوس ونسيج وقمح وصناديق يعتقد أنها تحتوي على الشاي، وتوابل وأدوية.

وذكرت المديرية اليوم الثلاثاء "أن العمل ما زال جاريا، ويعثر علماء الآثار على أشياء جديدة باستمرار". 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج بذكرى اليوم الوطني لبلاده
النرويج تنضم لبرنامج دعم الصناعات الدفاعية الأوروبية

وأضافت مديرية التراث الثقافي أن النجف يمكن أن يكون ألماني أو انجليزي الأصل. و"هناك قطعة قرميد على السفينة عليها ختم مصنع لوبيك للقرميد الذي كان يعمل من القرن الـ 15 إلى عام 1772".

وأوضحت نينا ريفسيث، مديرة مؤسسة التاريخ الثقافي النرويجي في بيان: "غالبا ما تكون حطام السفن القريبة من الساحل مدمرة أو منهوبة".

وذكرت ريفسيث: "إن دراسة شحنة في البحر المفتوح على هذا العمق يتيح لنا النظر نظريا إلى كبسولة زمنية لم تمسّ".

 

المصدر: وكالات
حطام سفينة
النرويج
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب سيحضر مجدداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض
اليوم 23:07
وزير خارجية بنغلاديش يفوز برئاسة الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
وزير خارجية بنغلاديش يفوز برئاسة الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
اليوم 22:59
عبدالله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليوم 22:50
سفير الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول "الإخوان الإرهابية"
الأخبار العالمية
سفير الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول "الإخوان الإرهابية"
اليوم 22:30
منظر عام للبحيرات في منتزه "بان دي أزوكار" الطبيعي في كولومبيا.
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من ظاهرة الـ "نينيو" الوشيكة
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©