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أمن الشعوب

أمن الشعوب
3 يونيو 2026 00:15

ما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية، يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويشكِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولا يمكن أن ينسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم لتعزيزها وترسيخها.
السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل تهديد أمن الشعوب، واستخدام القوة والعنف والإرهاب، لفرض النفوذ أو تحقيق مكاسب سياسية، وهو ما أكدته الإمارات أمام البرلمان الدولي للتسامح والسلام المنعقد في جمهورية مقدونيا الشمالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ بأن السلام يتطلب أولاً الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول، وبمبادئ القانون الدولي. 
احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مبادئ راسخة تشدد عليها الإمارات، مؤكدة، في الوقت نفسه، التزامها الكامل بمواصلة جهودها في دعم المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام، وتعزيز قِيَم التسامح والتعايش، والعمل مع المؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.

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