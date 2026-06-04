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العاصفة "أماندا" تتشكل في المحيط الهادئ وتشتد تدريجياً

العاصفة "أماندا" تتشكل في المحيط الهادئ وتشتد تدريجياً
4 يونيو 2026 11:44

تشكلت العاصفة الاستوائية "أماندا" يوم الأربعاء في المحيط الهادئ، لتصبح أول إعصار مداري في الموسم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي ان العاصفة "أماندا" كانت تتمركز على بعد نحو 1505 أميال (2420 كيلومترا) جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" في المكسيك، وبما أن مركز العاصفة في عرض البحر، فإنها لا تشكل تهديداً مباشراً على اليابسة.

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وأوضح خبراء الأرصاد أن سرعة الرياح القصوى المستمرة للعاصفة بلغت 40 ميلاً في الساعة (65 كيلومتراً في الساعة)، ومن المتوقع أن تشتد العاصفة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وام
المحيط الهادئ
عاصفة
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