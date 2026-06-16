رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إلى جانب البنية التحتية والثقافة، وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب السلام والأمن والاستقرار الإقليمي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة تجاه التنمية والازدهار.