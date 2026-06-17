حميد بن راشد يشيد بدور الهلال الأحمر وجهوده الإنسانية محلياً ودولياً

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالدور الإنساني الرائد، الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخدماتها ومبادراتها الخيرية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وما تجسّده من رسالة وطنية راسخة في مد يد العون للمحتاجين، ومساندة المتضررين من الأزمات والكوارث. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في الديوان الأميري بعجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضم سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهيئة، وسعادة عمير محمد المهيري، نائب الأمين العام للقطاع المحلي، وسعادة سلطان راشد الكتبي، نائب الأمين العام للقطاع الدولي، ومحمد عمر الشمري، مدير الهلال الأحمر في عجمان. اطلع صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء على أبرز مبادرات الهيئة وبرامجها الإنسانية والخيرية، وجهودها في دعم الفئات المحتاجة والمتضررين، وما تنفذه من مشاريع تعزز حضور دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني. وأكد سموه أن أنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعزز حضور دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني، ويكرّس نهجها الراسخ في مساندة المحتاجين وإغاثة المنكوبين. وثمّن سموه الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للمبادرات الإنسانية والخيرية، ودوره في تعزيز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والعمل من أجل الإنسان داخل الدولة وخارجها. ونوّه صاحب السمو حاكم عجمان بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومراكزها في مختلف إمارات الدولة، بما أسهم في تطوير أدائها، وتوسيع أثر مبادراتها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين داخل الدولة وخارجها. وقال سموه إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رسخت حضورها مؤسسة وطنية رائدة في العمل الإنساني، من خلال جهود موظفيها ومتطوعيها، وبرامجها التي تخدم الأسر المحتاجة وتساند المتضررين من الأزمات والكوارث، مجدداً سموه دعم إمارة عجمان لكل جهد وطني يعزز رسالة الإمارات في الخير والعطاء. من جانبه، أعرب سعادة أحمد ساري المزروعي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على اهتمام سموه بمبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرامجها، وحرصه على دعم الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة داخل الدولة وخارجها، بما يعزز أثرها في خدمة المحتاجين والمتضررين. وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف دعم الفئات المحتاجة، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية، بما يخدم رسالة الإمارات في الخير والعطاء.