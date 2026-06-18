الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية

عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
18 يونيو 2026 20:33

أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالاً هاتفياً اليوم، بشأن تنفيذ عملية تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.

جرت عمليات التسليم وفقاً للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.

وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاماً مشتركاً وقوياً بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما شددا على أهمية هذا الإنجاز والذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات وسبع دول
وزير العدل: الإمارات تواصل بناء منظومة متطورة لاستدامة الأعمال

وجدد النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع مملكة بلجيكا، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد معاليه بالتعاون الثنائي مع مملكة بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يخدم العدالة القضائية.

وأعربت معالي فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة في تعزيز التعاون القضائي المتبادل، مشيدةً بالدور الذي اضطلعت به الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل إجراءات التسليم، ومؤكدةً أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

المصدر: وام
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
بلجيكا
تسليم مطلوبين
بيان مشترك
آخر الأخبار
بلدية رأس الخيمة تطلق "سندك" لتخفيف تكاليف بناء مساكن المواطنين
علوم الدار
بلدية رأس الخيمة تطلق "سندك" لتخفيف تكاليف بناء مساكن المواطنين
اليوم 13:53
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
الرياضة
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
اليوم 13:45
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©