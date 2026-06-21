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الرياضة

جالارزا .. اللص الشريف يخطف الآنظار في المونديال!

جالارزا .. اللص الشريف يخطف الآنظار في المونديال!
21 يونيو 2026 17:18

معتز الشامي (أبوظبي)
تحول لاعب الوسط الباراجوياني ماتياس جالارزا إلى أحد أكثر الأسماء تداولا في كأس العالم 2026، بعدما جمع بين التألق داخل الملعب وإثارة الجدل خارجه خلال مواجهة منتخب بلاده أمام تركيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وتمكن جالارزا من تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي منح باراجواي فوزاً ثميناً أعادها إلى دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ32، بعدما كانت قد استهلت مشوارها في البطولة بخسارة ثقيلة أمام الولايات المتحدة صاحبة الأرض والجمهور.
اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً دخل تاريخ النسخة الحالية من كأس العالم بعدما سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، عندما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء هزت شباك تركيا في الدقيقة الثانية من اللقاء.
لكن الأداء المميز للاعب لم يكن الحدث الوحيد الذي جذب الأنظار، حيث تحولت لقطة طريفة خلال المباراة إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت مقاطع فيديو جالارزا وهو يلتقط ساعة الحكم الدولي إيفان بارتون التي سقطت خلال احتكاك بين اللاعبين.
وسرعان ما انتشرت اللقطة عبر منصات التواصل المختلفة، حيث أطلق بعض المشجعين تعليقات ساخرة اتهمت اللاعب مازحين بأنه "سرق ساعة الحكم"، قبل أن يتبين أن جالارزا كان يحاول ببساطة التقاطها من أرض الملعب وتسليمها لاحقا، ليتيبين أن اللص في نظر جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هو شخص شريف وهدفه سامي بالحفاظ على الساعة، ورغم اتضاح الجقيقة لاحقاً إلا أن المقطع حقق انتشاراً واسعاً وأصبح من أكثر المشاهد تداولا خلال الأيام الأخيرة من البطولة
وبعيدا عن الجدل، يواصل جالارزا تأكيد مكانته كأحد أبرز عناصر الجيل الجديد في كرة القدم الباراجوايانية. ولد اللاعب في العاصمة أسونسيون عام 2002، ويشغل مركز لاعب الوسط ويتميز باستخدام قدمه اليسرى وقدرته على اللعب في أكثر من دور داخل خط الوسط.
ويخوض اللاعب حاليا تجربة احترافية مع نادي أتلانتا يونايتد الأميركي على سبيل الإعارة من ريفر بلات  الأرجنتيني، بعدما سبق له تمثيل أندية أوليمبيا وفاسكو دا جاما وكوريتيبا وتاليريس خلال مسيرته.

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