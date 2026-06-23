الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دورة متخصصة لتأهيل الكفاءات الوطنية للتحكيم في الفنون القتالية

دورة متخصصة لتأهيل الكفاءات الوطنية للتحكيم في الفنون القتالية
23 يونيو 2026 16:51


أبوظبي (وام)
نظم اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، دورة للحكام والقضاة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، في مبنى أكاديمية «أدما» بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة عدد من الحكام، بينهم ثلاث محكمات إماراتيات للمرة الأولى.
قدم الدورة الحكم والمحاضر الدولي عبدالله عمر آل علي، رئيس وحدة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للعبة.
وتضمن اليوم الأول محاضرات نظرية تناولت الجوانب الفنية والقانونية وتبادل الخبرات بين المشاركين، فيما شهد اليوم الثاني تدريبات ميدانية واختبارات عملية.
وأكد آل علي أن النمو المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة يفرض الحاجة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات التحكيم وإدارة النزالات، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأوضح أن الدورة تفتح أمام المشاركين فرصاً واسعة للمشاركة في إدارة البطولات داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن استضافة الإمارات السنوية لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين عززت الحاجة إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة المنافسات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن المشاركين في الدورة من أصحاب الخبرات والكفاءات التحكيمية والفنية، ويملكون المؤهلات المطلوبة للحصول على الشهادة المعتمدة، بما في ذلك الخبرة العملية في إحدى رياضات الفنون القتالية وحيازة الأحزمة المعتمدة في رياضة الجوجيتسو.
وفي ما يتعلق بالمشاركة النسائية، أكد أن انضمام ثلاث حكمات إماراتيات إلى الدورة للمرة الأولى يعكس نجاح دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الرياضية، مشيراً إلى تزايد اهتمام الفتيات برياضات الفنون القتالية المختلطة ومشاركتهن في البطولات الوطنية.
وقالت شذى البلوشي، لاعبة الجوجيتسو وإحدى المشاركات في الدورة، إن خوض تجربة التحكيم في الفنون القتالية المختلطة يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لتطوير مسيرتها الرياضية، مؤكدة أن الطموح لا حدود له وأن التجارب الجديدة تفتح آفاقاً واسعة لتحقيق الإنجازات.

أخبار ذات صلة
«يو إف سي» تطلق نظاماً جديداً لتصنيف المقاتلين
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجمع النُّخبة في أبوظبي
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
اتحاد الجو جيتسو
آخر الأخبار
حرب تصريحات تشتعل بين البرازيل والأرجنتين في كأس العالم
الرياضة
حرب تصريحات تشتعل بين البرازيل والأرجنتين في كأس العالم
اليوم 19:00
«كهرباء دبي» تبحث التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية مع تركيا
اقتصاد
«كهرباء دبي» تبحث التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية مع تركيا
اليوم 18:58
«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً غائم جزئياً وأمطار متوقعة
علوم الدار
«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً غائم جزئياً وأمطار متوقعة
اليوم 18:58
انطلاق أعمال اجتماع مجلس متعاملي «غرفة رأس الخيمة»
اقتصاد
انطلاق أعمال اجتماع مجلس متعاملي «غرفة رأس الخيمة»
اليوم 18:55
«الشارقة لإدارة الأصول» تستكشف في الصين فرص الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المتقدمة
اقتصاد
«الشارقة لإدارة الأصول» تستكشف في الصين فرص الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©