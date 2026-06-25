«دبي للخدمات المالية»: 16% نمواً في الكيانات الخاضعة للتنظيم خلال 2025

دبي (الاتحاد)



أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، التقرير السنوي لأداء السلطة خلال عام 2025 بعنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية».

ووفق التقرير، فقد سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، بزيادة 16% مقارنة بعام 2024.

وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.

ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39) الصادر في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة، إن السلطة تواصل مسيرتها في دعم النمو المتصاعد لمركز دبي المالي العالمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وإستراتيجيات مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033.

وأضاف أن عدد الجهات الخاضعة للتنظيم في منظومتنا الرقابية بلغ 1,050 جهة، وتضم هذه المنظومة اليوم الغالبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال، والمصارف، وشركات التأمين، والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية.

من جانبه قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بالقول، إن النمو الذي تم تحقيقه خلال 2025 يؤكد على تجذر ورسوخ الثقة في مكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية جذب مؤسسات عالية الجودة وترعى بيئة داعمة للتوسع المُستدام طويل الأجل في مجال الخدمات المصرفية، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الثروات والأصول.

وعلى مستوى القطاعات، ففي أسواق رأس المال تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تعزيز وتوسيع منظومة أسواق رأس المال في دبي من خلال التحسينات التنظيمية، والتعزيزات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة لزيادة مشاركة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وبلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار خلال عام 2025، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار.

وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المُدرجة فيه 107.9 مليار دولار.

وشهد سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2025.

وفي إدارة الثروات والأصول، يواصل هذا القطاع ترسيخ مكانته كركيزة جوهرية في منظومة مركز دبي المالي العالمي، من حيث الحجم والعمق على حد سواء.

وتوسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مُرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق.

وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مُرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار.

وأضحى مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكُبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من كُبرى الصناديق على مستوى العالم.

وفي مجال الخدمات المصرفية، بلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 195% مقارنة بنهاية عام 2015.

وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار، وهو ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14 ألف عميل، مما يُعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات.

وأما في قطاع التأمين، فقد واصل القطاع تحقيق نمو قوي ومُطَّرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، وهو ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.

وحتى 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بواقع 4.24 مليار دولار لشركات إعادة التأمين ومُكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية، وتنوعاً في المنتجات التأمينية، واتساعاً في قاعدة المشاركين في السوق.

وفي مجال إدارة التنفيذ ونزاهة الأسواق، حافظت سلطة دبي للخدمات المالية على نهجها التنفيذي والرقابي الاستباقي خلال عام 2025، مما عزز المُساءلة والشفافية والامتثال عبر كافة أنحاء القطاع المالي.

وأحرز فريق إدارة التنفيذ تقدماً في 17 قضية في مرحلة التحقيق، منها تسع قضايا معقدة وثماني قضايا عادية، وأنهى سبع قضايا بحلول نهاية العام.

وتلقت السلطة 322 شكوى بخصوص الشركات أو الأفراد التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، وقامت بحل ما نسبته 81% منها خلال 28 يوماً.

وأصدرت السلطة كذلك 49 تنبيها للجمهور بزيادة بنسبة 69% مقارنة بعام 2024.

وبحلول نهاية عام 2025، وقعت السلطة على 120 مذكرة تفاهم، و5 مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، و8 اتفاقيات للابتكار تعزيزاً للتضافر والتنسيق في الميدان التنظيمي عبر كافة مناطق الاختصاص.

وخلال عام 2025، استحدثت سلطة دبي للخدمات المالية وعززت أطراً تنظيمية تشمل التمويل الرقمي، والأصول الرقمية، والتمويل المُستدام، والخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا.

واستقطبت البيئة التجريبية التنظيمية للترميز والتي تم إطلاقها في مارس 2025، 96 طلباً من شركات أبدت اهتمامها عبر ستة مناطق اختصاص، مما يعكس إقبالاً عالمياً قوياً على مسار الابتكار المنظم في مركز دبي المالي العالمي.