تجسد مواقف دولة الإمارات تجاه لبنان نهجاً ثابتاً يقوم على دعم أمنه واستقراره وسيادته، وترسيخ كل ما يعزز فرص السلام والتنمية لشعبه الشقيق.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تعزيز التعاون، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى صون وحدة لبنان وسيادته، وترسيخ أمنه واستقراره.

وفي موازاة هذا الدعم السياسي، تواصل الإمارات أداء رسالتها الإنسانية والحضارية، عبر تقديم مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين والمحتاجين من الرجال والنساء والأطفال في لبنان، بما يعكس نهجها الراسخ تجاه مختلف المجتمعات والشعوب التي تتعرض إلى الكوارث أو الأزمات، كما يجسد ترحيبها بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية ودعم الولايات المتحدة، التزامها بدعم الحلول الدبلوماسية والحوار، إيماناً بأن السلام والاستقرار هما السبيل الأمثل لحماية سيادة الدول، وتعزيز أمن المنطقة، وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والازدهار بما يخدم مصالح شعوبها ومستقبلها.