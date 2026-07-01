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حكومة المستقبل

حكومة المستقبل
2 يوليو 2026 00:01

يشكِّل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مسيرة تطوير العمل الحكومي في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات، ودعم صناعة القرار، وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة الاتحادية تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المُساعِد، بما يواكب مستهدفات برنامج التحول، ويعزِّز جاهزية مختلف القطاعات لمتطلبات المستقبل.
ويعكس ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، واستعراض مراحل تنفيذ المشروع، ومقترحات تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات ممارسة الأعمال، نهجاً متكاملاً يربط بين التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وكفاءة اتخاذ القرار.
الإمارات تمضي في بناء نموذج حكومي متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي المُساعِد في صناعة القرار وتطوير الخدمات، ويجسد ذلك رؤية طموحة لأن تكون الدولة المختبر العالمي الأكثر تقدماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يعزِّز ريادتها في استشراف حكومات المستقبل.

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افتتاحية الاتحاد
منصور بن زايد
حكومة المستقبل
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية
العمل الحكومي
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