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ترامب يلتقي قادة بعض الدول على هامش قمة الناتو في تركيا

الرئيس الأميركي ترامب
5 يوليو 2026 23:23

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيريه الأوكراني والسوري خلال قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، في إطار مساعيه لإحراز تقدم في معالجة قضايا متعلقة بالبلدين.

وقالت آنا كيلي نائبة السكرتير الصحفي، في اتصال هاتفي مع الصحفيين "سيشارك الرئيس ترامب، بعد ظهر الأربعاء، في اجتماعات ثنائية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد الشرع".
يأتي لقاء ترامب مع زيلينسكي في أنقرة وسط جهود متصاعدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

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وأضاف مسؤول أميركي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، بشأن لقاء زيلينسكي "من الواضح أن الرئيس سيلتقي به لمناقشة سبل إنهاء الحرب. لطالما كان هذا الأمر من أولوياته".

وقال مسؤول إن ترامب سيتواصل لاحقًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: آ ف ب
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