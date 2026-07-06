الإنسان أولاً





يشكل العمل الإنساني أحد المرتكزات الراسخة في سياسة دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتؤمن بأن مد يد العون للمتضررين واجب أخلاقي ومسؤولية دولية لا تتأثر بالظروف أو الاحداث. وتجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أميركي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان، نهج راسخ والتزام إماراتي مستمر بمساندة الشعب السوداني الشقيق، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، باعتبار أن إنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية يظلان جوهر رسالة الدولة الإنسانية. المساعدات الإماراتية المتواصلة للسودان، تعكس موقفاً ثابتاً بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعم الاستجابة الإنسانية الدولية، ومساعدة اللاجئين والنازحين والمجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع ، وأن العمل الإنساني ليس استجابة عابرة، بل نهج مستدام يعزز الأمل، ويخفف المعاناة.