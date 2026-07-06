أوكرانيا تكثف هجماتها على محطات الطاقة الروسية

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت أوكرانيا أنها هاجمت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 16 محطة فرعية لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم وفي مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا، ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود ومحيطها.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن روبرت بروفدي، قائد القوات الأوكرانية غير المأهولة، تأكيده لوقوع الهجوم، في منشور له على منصة «تليجرام»، أمس. وتم الهجوم على محطات لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى مناطق خيرسون ولوهانسك وزابوريجيا. وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان منفصل، أن هناك مطاراً عسكرياً تعرض لهجوم أيضاً في شبه جزيرة القرم.

كما أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد 115 مسيَّرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على أوكرانيا، مساء أمس الأول.

ونقلت وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية عن بيان قيادة القوات الجوية إعلانها: «في ليلة الخامس من يوليو، شنّت روسيا هجوماً بصاروخ واحد مضاد للرادار من طراز (كيه إتش 31) من منطقة البحر الأسود، وثلاثة صواريخ موجهة جواً من طراز (كيه إتش 59/69) من المجال الجوي لمنطقة زابوريجيا المحتلة بصورة مؤقتة، و125 مسيَّرة هجومية».

وأضاف البيان: «تم التصدي للهجوم من خلال سلاح الجو، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الأنظمة المسيَّرة، ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية».

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن ​أوكرانيا رفضت وقف قصف بلدة «كوستيانتينيفكا» في شرق ⁠البلاد للسماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين ​أوكرانيين قتلى.

وأبلغ ​قادة ‌عسكريون روس الرئيس ⁠فلاديمير ​بوتين يوم الجمعة الماضي بأن قوات موسكو سيطرت على كوستيانتينيفكا، لكن كييف ‌نفت ذلك، قائلة إن قواتها ‌لا تزال تسيطر على البلدة.

وكوستيانتينيفكا منطقة استراتيجية ​لطالما سعت موسكو للسيطرة عليها في هجمات على منطقة دونيتسك. وقالت روسيا إنها اقترحت وقفاً ‌لإطلاق النار يستمر ​6 ساعات في كوستيانتينيفكا والمناطق المحيطة بها اليوم الاثنين لتسهيل ​تسليم ‌جثث العسكريين ⁠الأوكرانيين.



