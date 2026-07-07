توابع الوداع المونديالي.. مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال

أرلينجتون (رويترز)
قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال إنه سيترك منصبه بعد خسارة المنتخب بهدف أمام إسبانيا امس في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، واصفاً هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق، قال مارتينيز إن عقده انتهى، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.
أضاف المدرب الإسباني أنه جاء إلى البرتغال بهدف الفوز بكأس العالم، أنه لا يرى أي جدوى من الاستمرار بعد فشله في تحقيق هذا الهدف، ويعني خروج البرتغال من البطولة أنه من المتوقع أن يعلن النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب.
وأشاد مارتينيز برونالدو البالغ من العمر 41 عاماً باعتباره قائداً مثالياً، وشكره على مساهمته في خدمة البرتغال، مع تجنبه الإدلاء بمزيد من التعليقات حول مستقبل اللاعب.