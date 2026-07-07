توابع الوداع المونديالي.. مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال



أرلينجتون (رويترز)

قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال ​إنه سيترك منصبه بعد خسارة المنتخب بهدف أمام إسبانيا امس في دور الـ16 من كأس ​العالم لكرة القدم، ​واصفاً هذه الهزيمة ⁠بأنها ​نهاية حقبة للفريق، قال مارتينيز إن عقده انتهى، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

أضاف المدرب الإسباني أنه جاء ​إلى البرتغال بهدف الفوز بكأس العالم، أنه لا يرى أي جدوى من الاستمرار بعد فشله في تحقيق هذا الهدف، و​يعني خروج البرتغال من البطولة أنه من المتوقع أن يعلن النجم كريستيانو ​رونالدو ‌اعتزاله ⁠اللعب ‌الدولي بعد ‌مسيرة طويلة مع المنتخب.

وأشاد مارتينيز برونالدو ⁠البالغ من العمر 41 ​عاماً باعتباره قائداً مثالياً، وشكره على مساهمته في خدمة البرتغال، مع تجنبه الإدلاء بمزيد من التعليقات ​حول مستقبل اللاعب.