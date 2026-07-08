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حرية الملاحة

حرية الملاحة
9 يوليو 2026 00:01

انطلاقاً من نهجها الثابت، تؤكد دولة الإمارات أن صون حرية الملاحة، وأمن الممرات البحرية الدولية، وضمان التدفق الآمن والمستمر لإمدادات الطاقة، واحترام القانون الدولي، تمثِّل ركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة العالمي.
مواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية والبنية التحتية الحيوية، تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً يرسِّخ الأمن والاستقرار، ويحول دون تقويض أمن الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، فإن الهجمات الإيرانية العدوانية على منشآت الطاقة والسفن التجارية والبنية التحتية الحيوية، وما تمثِّله من تهديد لأمن مضيق هرمز، لا تستهدف دول المنطقة وحدها، بل تمس مصالح المجتمع الدولي بأسره، لما يترتب عليها من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. 
استهداف الملاحة التجارية كأداة للضغط، انتهاك صارخ وتصعيد خطير يستوجب موقفاً حازماً يحفظ الأمن والاستقرار، ويصون مقومات التنمية والازدهار.

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