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مشروع وطن

مشروع وطن
12 يوليو 2026 07:39

تعكس النتائج النوعية التي حققها أوائل الثانوية العامة في دولة الإمارات نجاح الرؤية التي جعلت التعليم المشروع الوطني الأكبر، والاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة، فهذا الإنجاز ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، وتكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمعلم، في إعداد أجيال تمتلك العلم والمهارة والقيم، وقادرة على مواصلة مسيرة التميز وصناعة المستقبل.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة يؤكدان ثقتهما في قدرات أبناء الوطن، والإيمان بأنهم الرهان الرابح في الحاضر والمستقبل، في ظل مواصلة بناء أفضل بيئة لتمكين الإنسان.
وتواصل الإمارات نهجها في تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتوفير سبل الارتقاء بجودة التعليم، بما يؤهل أبناء الإمارات لمواصلة التميز، والإسهام بفاعلية في صناعة مستقبل الوطن وتحقيق طموحاته.

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