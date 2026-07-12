هزاع بن زايد يعزي أمير قطر والشعب القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس»: «خالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وإلى شعب قطر الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».