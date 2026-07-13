شراكة راسخة

تواصل العلاقات الإماراتية المصرية ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى الركائز الأساسية للعمل العربي المشترك، بما تقوم عليه من روابط أخوية راسخة ورؤى متقاربة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث شكلت هذه العلاقات نموذجاً للشراكة التي تجمع بين دعم التنمية، وتعزيز الاستقرار والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية. لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، يؤكد استمرار نهج التواصل والتنسيق بين قيادتي البلدين، من خلال بحث علاقات التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات التي تشهدها المنطقة. الإمارات ومصر تؤكدان أن التشاور المستمر وتوحيد الرؤى وتعزيز العمل المشترك، تمثل ركائز أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، وصون أمن المنطقة واستقرارها، ودعم مسيرة التنمية، بما يرسخ المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز آفاق مستقبل أكثر ازدهاراً للشعبين الشقيقين.