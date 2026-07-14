إدانة دولة الإمارات الهجمات الإيرانية العدوانية على مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، خلال اليومين الماضيين، بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، تؤكد أن هذه الهجمات تُمثِّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفتها لقواعد حسن الجوار. ويأتي الموقف الإماراتي الحاسم في إدانة هذه الاعتداءات انطلاقاً من ثوابت راسخة، ترفض أي اعتداء يمسُّ سيادة الدول الشقيقة وأمن شعوبها، كما يعكس عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التضامن الإماراتي مع الأشقاء، انطلاقاً من وحدة المصير المشترك. الإمارات تدعو في جميع مواقفها إلى تجنيب المنطقة النزاعات، والعمل على تعزيز الأمن، ومنع اتساع دائرة الصراعات، بما يحفظ استقرار المنطقة ويصون أمنها، ويخدم مستقبل شعوبها، انطلاقاً من نهج ثابت يدعو إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.