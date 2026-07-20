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نتائج تاريخية

نتائج تاريخية
20 يوليو 2026 09:14

 تؤكد نتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة للنصف الأول من العام الحالي، استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تستند إلى التنويع الاقتصادي، والانفتاح التجاري والشراكات الدولية، بما يعزز مكانته بين أكثر الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم.
النتائج التاريخية تعكس نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي وضعت في صميم أولوياتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على العالم، وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.
اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم، يشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الاقتصاد الوطني، ودليلاً على أن النهج التنموي للدولة يمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031» في قطاع التجارة الخارجية، وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً وقدرة على مواصلة النمو.

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