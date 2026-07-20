الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم

«الشارقة للفنون» تنظم النسخة الثالثة عشرة من معرض «الشارقة وجهة نظر»

«الشارقة للفنون» تنظم النسخة الثالثة عشرة من معرض «الشارقة وجهة نظر»
20 يوليو 2026 16:43

الشارقة (الاتحاد)
تنظم مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الثالثة عشرة من معرضها السنوي «الشارقة وجهة نظر» المخصص للتصوير الفوتوغرافي، والذي يقام في الفترة بين 8 أغسطس 2026، في رواق الفوتوغراف. وتضم هذه النسخة مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة التي أنتجها ستة فنانين بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تختبر بمجملها إمكانات التصوير الفوتوغرافي الوثائقي وتطوره الدائم ضمن سلسلة من المقاربات المتفردة والمترابطة في آن معاً. يقّيم هذه النسخة كلٌ من سارة المهيري، وأوسيموديمن إيكوري، القيّمان المساعدان في المؤسسة، ويشارك فيها الفنانون: لويزا دور، لطيفة البخاري، ساتيش كومار، آدم روحانا، غوانيو شو، وماهيدر هايليسيلاسي، الذين يقاربون التصوير الوثائقي باعتباره مجالاً متحولاً، لا تحدده حقائق ثابتة، وإنما بصيرة متواصلة لا تتوقف. يستخدم كلٌ من لويزا ولطيفة وساتيش البورتريه وغيره من استراتيجيات الرصد لتناول أدق تفاصيل التجارب الحياتية، وتتبع الروابط الحميمية بين الأرض والذاكرة. ومن خلال توظيف الوسيط كوسيلة للبحث وشكل من أشكال التعبير، يرتكز عملهم على تعاونهم طويل الأمد مع الأفراد والعائلات والمجتمعات، بحيث يعاينون كيفية تشكّل الصور وفقاً لظروف إنتاجها، وبالتالي فهم التعقيدات المرتبطة بتمثيل الأفراد والمجتمعات. بينما يركّز آدم وغوانيو وماهيدر على موضوعات الغياب والانقطاع، مستخدمين الفوتوغراف لاستكشاف ما خلّفته الصراعات وعمليات المحو من فجوات في الذاكرة والتاريخ. وفي أعمالهم، لا تؤدي الصورة دور الوثيقة التي تثبّت حقيقة واحدة، بل مساحةً يتمايز فيها المعنى، ويحتجب في بعض الأحيان. يتوسع نطاق مفهوم التصوير الوثائقي من خلال تجارب الفنانين الاستراتيجية المتعلقة بالشكل والمادة وأسلوب العرض، حيث تتحدى المطبوعات الكبيرة والأعمال التركيبية والتدخلات المكانية تقاليد هذا الفن، وتعيد بذلك تصور كيفية التعامل مع الصور وفهمها.

أخبار ذات صلة
البرلمان العربي للطفل يختتم دورته الرابعة بالشارقة
«الشارقة للسيارات القديمة» ينظِّم ورشاً للذكاء الاصطناعي والروبوتات
معرض الشارقة وجهة نظر
الشارقة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
اليوم 18:05
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
اليوم 18:02
ميديكلينيك مستشفى المدينة
مستشفى ميديكلينيك المدينة يسجل 100 عملية زراعة كلى
اليوم 18:00
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
الرياضة
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
اليوم 18:00
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©