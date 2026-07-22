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«طرق دبي» تحصد جائزتين دوليتين عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي

«طرق دبي» تحصد جائزتين دوليتين عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي
22 يوليو 2026 20:27


إسلام العبادي
توجت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزتين بلاتينيتين دوليتين ضمن الدورة الثامنة عشرة من جائزة «أفكار عربية» الدولية، تقديراً لابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة، ونجاحها في توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة النقل العام، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للركاب. وفازت الهيئة بجائزة فئة الكفاءة العملية عن مشروع «إطار عمل الكفاءة التشغيلية الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على البيانات»، فيما نال مشروع «أتمتة تنبيهات خدمة الحافلات العامة لنشر المعلومات للركاب في الوقت الفعلي» الجائزة البلاتينية في فئة القيمة المضافة لمنتج أو خدمة. ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في توظيف البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي المستمر لتطوير خدمات الحافلات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين موثوقية الخدمات، وتعزيز تجربة المتعاملين، وينسجم مع رؤية دبي في بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة. وحققت المشاريع الفائزة نتائج تشغيلية ملموسة، شملت إعادة هندسة جداول التشغيل اعتماداً على البيانات الفعلية في الزمن الحقيقي، وتطوير إجراءات تشغيلية ذكية تقلل تشغيل الحافلات خلال فترات الانتظار، الأمر الذي يدعم الاستدامة البيئية ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. كما أسهمت الحلول الذكية في خفض معدلات إلغاء الرحلات بنسبة 4% باستخدام نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقليل المغادرات المبكرة للحافلات بنسبة 68%، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية عبر توفير حافلات بديلة فور حدوث أي انقطاع في خدمات المترو، وتقديم تنبيهات فورية وآلية للركاب في الوقت الحقيقي. وانعكست هذه المبادرات على أداء شبكة الحافلات العامة، إذ ارتفع عدد مستخدميها إلى 197.2 مليون راكب خلال عام 2025، بنمو بلغ 4.9% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى تسجله الشبكة خلال السنوات الأخيرة، ما يؤكد نجاح هيئة الطرق والمواصلات في تحويل الابتكار والذكاء الاصطناعي إلى قيمة مضافة تعزز جودة الحياة، وترسخ مكانة دبي العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام.

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